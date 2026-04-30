Απεργία Πρωτομαγιάς: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
30 Απρ. 2026 10:47
Pelop News

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα αύριο, Παρασκευή 1η Μαΐου, καθώς οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών συμμετέχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά. Οι επιβάτες αναμένεται να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις τους, καθώς τα περισσότερα μέσα θα παραμείνουν ακινητοποιημένα.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει ανακοινώσει 24ωρη πανελλαδική απεργία, η οποία θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας. Η κινητοποίηση αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων, ενώ στο πλευρό της ΠΝΟ τάσσονται οι λιμενεργάτες και τα πληρώματα ρυμουλκών. Βασικά αιτήματα αποτελούν η υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η ενίσχυση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα.

Χειρόφρενο σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Σιδηρόδρομο

Πλήρης ακινησία θα επικρατήσει στα μέσα σταθερής τροχιάς και το τρένο. Συγκεκριμένα:

  • Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3): 24ωρη απεργία (από την έναρξη έως τη λήξη της βάρδιας).

  • Τραμ: 24ωρη απεργία.

  • Σιδηρόδρομος & Προαστιακός: Δεν θα εκτελεστεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το εθνικό δίκτυο λόγω της συμμετοχής των σιδηροδρομικών στην κινητοποίηση.

Τι θα ισχύσει για Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Στους δρόμους της Αθήνας, τα οδικά μέσα θα λειτουργήσουν με περιορισμένο ωράριο λόγω στάσεων εργασίας.

  • Ώρες κυκλοφορίας: Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα βρίσκονται στους δρόμους από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

  • Στάσεις εργασίας: Από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τα μεσάνυχτα.

  • Εξαίρεση: Οι περιαστικές γραμμές που τελούν υπό τη διαχείριση της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά.

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ διεκδικούν αυξήσεις μισθών, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και εκσυγχρονισμό των υποδομών με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.

