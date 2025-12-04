Απεβίωσε ο θρυλικός κιθαρίστας Στιβ Κρόπερ ΒΙΝΤΕΟ

Ο Στιβ Κρόπερ έφυγε σε ηλικία 84 ετών, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για τη μουσική που σημάδεψε γενιές.

04 Δεκ. 2025
Ο Στιβ Κρόπερ, ο θρύλος της soul και κιθαρίστας του «Memphis sound», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε το περιοδικό Variety, επικαλούμενο τον γιο του, Κάμερον, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για τη μουσική που σημάδεψε γενιές.

Μυθική φυσιογνωμία της «Stax Records», είχε συνοδεύσει καλλιτέχνες όπως οι Ότις Ρέντινγκ, Γουίλσον Πίκετ, Σαμ & Ντέιβ, Ρούφους και Κάρλα Τόμας και Έντι Φλόιντ.

Μέλος του συγκροτήματος «Booker T. & the MG’s», ήταν επίσης παραγωγός και συνθέτης.

Υπήρξε συνδημιουργός των κομματιών Green Onions, Soul-Limbo και Time is Tight των MG’s, καθώς και των τεράστιων επιτυχιών (Sittin’ on) The Dock of the Bay και Mr. Pitiful του Ottis Redding.

Το 2010, το αμερικανικό περιοδικό «Rolling Stone» τον είχε κατατάξει 36ο στη λίστα με τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Το 1996, το βρετανικό Mojo τον ανακήρυξε δεύτερο μετά τον Jimi Hendrix μεγαλύτερο κιθαρίστα όλων των εποχών.

Υπήρξε επίσης ο βασικός κιθαρίστας των «Blues Brothers», του συγκροτήματος των Τζον Μπελούσι και Νταν Άικροϊντ. Συμμετείχε στο πλατινένιο διπλό άλμπουμ «Briefcase Full of Blues» (1978), καθώς και σε τέσσερα ακόμη άλμπουμ.

Εμφανίστηκε επίσης στην ταινία του Τζον Λάντις «The Blues Brothers» (1980) και στο «Blues Brothers 2000» (1998).

