ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ Θεσσαλονίκη: Ξύπνησε μέσα στο απορριμματοφόρο, πώς γλίτωσε

Απορριμματοφόρο μάζεψε άνδρα που κοιμόταν σε κάδο στη Θεσσαλονίκη.

23 Απρ. 2026 10:31
Pelop News

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν απορριμματοφόρο του δήμου περισυνέλεξε κατά τη διάρκεια της αποκομιδής έναν άνδρα που βρισκόταν μέσα σε κάδο απορριμμάτων.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος υπήκοος Ρουμανίας, ο οποίος πιθανολογείται ότι είναι άστεγος, είχε βρει καταφύγιο μέσα στον κάδο για να κοιμηθεί. Κατά τη διαδικασία της αποκομιδής, ο άνδρας κατέληξε μαζί με τα απορρίμματα στο εσωτερικό του οχήματος.

Ο 46χρονος ξύπνησε απότομα κατά τη διάρκεια της ρίψης, ωστόσο δεν απέφυγε τον τραυματισμό, καθώς η πτώση και η πίεση των σκουπιδιών του προκάλεσαν κάταγμα στο πόδι. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα αντιλήφθηκαν άμεσα την παρουσία του και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το δράμα των αστέγων στις μεγάλες πόλεις.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:49 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν εισπράττει τα πρώτα διόδια εν μέσω γεωπολιτικής έντασης
13:49 Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης – Ζήτησε κακούργημα για τον Καραμανλή
13:41 Τα αδέσποτα, εμείς και η πολιτεία!
13:38 Επαγγελματίες εκπαίδευσης και φροντίδας συναντούν γονείς στην Πάτρα – Εκδήλωση στις 13 Μαΐου
13:38 Μπελέρης κατά Ράμα: «Περιφρονεί το κράτος δικαίου και αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση»
13:30 Το Βατικανό ψάχνει εργαζόμενους στην πλατφόρμα «Work with Us»
13:26 Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές με άρση ασυλίας
13:17 Ντομπρόβσκις προς Μητσοτάκη: αξιοσημείωτη η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
13:07 Το Ιράν έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα στενά του Ορμούζ, τι σημαίνει αυτό
13:04 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο της Φιλιώς Τόλια για τον Πολιτικό Επίτροπο στον ΔΣΕ
13:01 Μεσολόγγι: Σύλληψη άνδρα με κάνναβη, εντοπίστηκε και δενδρύλλιο στην οικία του
13:00 Πάτρα: Δυναμικό μήνυμα επιστροφής του Τσίπρα από την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας πρωτοβουλίας
12:55 Σπουδαία διάκριση για τον Ικαρο Καστριτσίου
12:52 Στα χέρια της Δίωξης στο Αγρίνιο άνδρας με κάνναβη, σιδερογροθιά και γκλομπ
12:50 Το υπερταμείο ξεκινά τον διαγωνισμό για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, δείτε πότε λήγει η διορία
12:46 Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία του ΕΦΚΑ
12:44 ΗΠΑ: «Συναγερμός» για σκουλήκι… άλτη που δεν καταστρέφεται
12:42 Λεχαινά: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς πινακίδα και με αλλοιωμένα στοιχεία οχήματος
12:39 Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Πρίγκιπα Χάρι στην Ουκρανία
12:37 Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου» – Το αντίο του πατέρα στον 25χρονο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
