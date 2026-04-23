ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ Θεσσαλονίκη: Ξύπνησε μέσα στο απορριμματοφόρο, πώς γλίτωσε

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν απορριμματοφόρο του δήμου περισυνέλεξε κατά τη διάρκεια της αποκομιδής έναν άνδρα που βρισκόταν μέσα σε κάδο απορριμμάτων.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος υπήκοος Ρουμανίας, ο οποίος πιθανολογείται ότι είναι άστεγος, είχε βρει καταφύγιο μέσα στον κάδο για να κοιμηθεί. Κατά τη διαδικασία της αποκομιδής, ο άνδρας κατέληξε μαζί με τα απορρίμματα στο εσωτερικό του οχήματος.

Ο 46χρονος ξύπνησε απότομα κατά τη διάρκεια της ρίψης, ωστόσο δεν απέφυγε τον τραυματισμό, καθώς η πτώση και η πίεση των σκουπιδιών του προκάλεσαν κάταγμα στο πόδι. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα αντιλήφθηκαν άμεσα την παρουσία του και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το δράμα των αστέγων στις μεγάλες πόλεις.

