Από διάσημο μοντέλο, η άλλοτε καλλονή Λόνι Γουίλισον, με μεγάλη περιουσία, άστεγη στους δρόμους να τρώει από τα σκουπίδια

Μοιάζει σαν κακογραμμένο σενάριο ταινίας: Η άλλοτε καλλονή Λόνι Γουίλισον, που μεσουρανούσε σε εξώφυλλα περιοδικών τη δεκαετία του 2000 και είχε χτίσει περιουσία 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων μαζί με μια σταθερά ανοδική πορεία στο μόντελινγκ, είδε τη ζωή της να ανατρέπεται δραματικά. Από τη λαμπερή διαδρομή της στο Χόλιγουντ, βρέθηκε να ζει στους δρόμους, με τα λιγοστά της υπάρχοντα στοιβαγμένα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ.

Η Γουίλισον υπήρξε για χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον χώρο του μόντελινγκ. Ανήκε στα πιο επιτυχημένα fitness μοντέλα της εποχής της, ενώ η σχέση της με τον πρωταγωνιστή του «Baywatch», Τζέρεμι Τζάκσον, συμπλήρωνε την εικόνα μιας γυναίκας που τα είχε όλα: ομορφιά, δυναμισμό και σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές. Με συνεχείς εμφανίσεις σε εξώφυλλα fitness περιοδικών και εντυπωσιακές παρουσίες σε εκδηλώσεις, είχε καταφέρει να χτίσει ένα ισχυρό προσωπικό «brand» και περιουσία που άγγιζε υψηλά ποσά. Πίσω όμως από τη λαμπερή εικόνα, μια σειρά από γεγονότα είχαν ήδη αρχίσει να κλονίζουν τη ζωή της και να την οδηγούν στην κατάρρευση.



Από ανερχόμενο αστέρι των ’00s στην απότομη εξαφάνιση

Η Λόνι Γουίλισον ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000 ως fitness και glamοur μοντέλο, κατακτώντας γρήγορα θέσεις σε γνωστά περιοδικά όπως τα Glam Fit και Iron Man. Παράλληλα, έκανε τα πρώτα βήματά της στην υποκριτική, με πιο χαρακτηριστικό τον ρόλο της στο θρίλερ Expose το 2005. Η επαγγελματική της πορεία ήταν σταθερά ανοδική, με σημαντικές αμοιβές και προοπτικές. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο γρήγορα θα άλλαζαν όλα.

Ο γάμος με τον Τζέρεμι Τζάκσον που κατέληξε σε εφιάλτη

Η σχέση με τον Τζέρεμι Τζάκσον οδήγησε στον γάμο τους το 2012. Πολύ σύντομα όμως, η Γουίλισον αποκάλυψε ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας, μιλώντας για σοβαρούς τραυματισμούς, σπασμένα πλευρά και χτυπήματα στο πρόσωπο. Παρότι αποφάσισε να μην κινηθεί νομικά κατά του ηθοποιού, το ψυχικό βάρος ήταν τεράστιο. Ο γάμος τους έληξε το 2014, σηματοδοτώντας την αρχή της πλήρους κατάρρευσής της.

Μετά τον χωρισμό, η Γουίλισον βρέθηκε αντιμέτωπη με ψυχική αποδιοργάνωση. Έχασε τη δουλειά της σε κλινική πλαστικής χειρουργικής όπου εργαζόταν, στη συνέχεια το σπίτι της και αργότερα το αυτοκίνητό της. Η κατάσταση επιδεινώθηκε με ραγδαίο ρυθμό και μέχρι το 2016 είχε μείνει χωρίς στήριξη και χωρίς στέγη.

Εξαρτήσεις, ψυχικές διαταραχές και πλήρης απομόνωση

Μέσα σε αυτή τη δίνη, στράφηκε στη μεθαμφεταμίνη και άρχισε να παρουσιάζει σοβαρά ψυχωσικά επεισόδια. Χαρακτηριστικά έλεγε ότι φοβόταν πως κάποιοι προσπαθούσαν «να της κάνουν ηλεκτροσόκ», ενώ η συνεχώς αυξανόμενη δυσπιστία της, την κρατούσε μακριά από δομές ψυχικής υγείας. Οι φόβοι και οι παραισθήσεις της ενισχύθηκαν από την απομόνωση, οδηγώντας την σε πλήρη άρνηση κάθε βοήθειας.

Από τις ανέσεις και την πολυτελή ζωή, το πρώην μοντέλο βρέθηκε να ζει στους δρόμους του Λος Άντζελες. Φωτογραφίες τη δείχνουν να σπρώχνει ένα καρότσι σούπερ μάρκετ γεμάτο με τα υπάρχοντά της και να αναζητά τροφή σε κάδους, εικόνες που συγκλόνισαν τους θαυμαστές της. Το πρώην μοντέλο υιοθέτησε ένα τελείως διαφορετικό look. Κυκλοφορούσε με καπέλο, βρώμικα ρούχα και εμφανώς αδυνατισμένη. Η ίδια παραδεχόταν ότι διατηρούσε εσκεμμένα μια παραμελημένη εμφάνιση, θεωρώντας ότι έτσι ένιωθε πιο ασφαλής στους δρόμους.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, η Λόνι Γουίλισον εμφανιζόταν να περιφέρεται στον δρόμο καπνίζοντας, ενώ παράλληλα έψαχνε σε κάδους απορριμμάτων.

Παρά την πλήρη απομόνωση, φίλοι της προσπάθησαν επανειλημμένα να τη στηρίξουν, προσφέροντάς της στέγη, ρούχα και πρόσβαση σε προγράμματα απεξάρτησης. Όλες όμως οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό, καθώς η Γουίλισον δεν αποδεχόταν κάθε μορφή βοήθειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



