Από μια «μαϊμού» πρόσληψη άρχισε το ξήλωμα του κυκλώματος των 31 εκατομμυρίων

Από μια καταγγελία που στην αρχή έμοιαζε με μεμονωμένη υπόθεση ξεκίνησε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η αποκάλυψη της μεγάλης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν εργαζόμενος διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ασφαλισμένος ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, χωρίς να το γνωρίζει και χωρίς να έχει προσφέρει ποτέ εργασία σε αυτές.

Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 5 Απριλίου 2024 και αφορούσε δύο επιχειρήσεις που ήταν άγνωστες στον ίδιο. Η μία εμφανιζόταν ως καφέ και η άλλη ως το ψητοπωλείο «Η Σούβλα του Άρχοντα», με τον εργαζόμενο να εκφράζει ήδη από τότε την υποψία ότι επρόκειτο για εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα. Η έρευνα που ακολούθησε έδειξε ότι τουλάχιστον η δεύτερη επιχείρηση δεν υπήρχε στην πράξη, παρότι στα χαρτιά εμφανιζόταν να απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το συγκεκριμένο «ψητοπωλείο» είχε δηλώσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 311 άτομα πλήρους απασχόλησης, 11 μερικής απασχόλησης και έναν εργαζόμενο εκ περιτροπής, χωρίς όμως να υφίσταται ως πραγματική επιχείρηση. Παράλληλα, για το καφέ εντοπίστηκε και δεύτερη καταγγελία, αυτή τη φορά από εργαζόμενο στην ΑΑΔΕ, ο οποίος υποστήριξε ότι τα προσωπικά του στοιχεία είχαν χρησιμοποιηθεί χωρίς τη συναίνεσή του, ώστε να εμφανίζεται ψευδώς ως εργαζόμενος.

Η συνέχεια της έρευνας αποκάλυψε, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ότι πίσω από τις δύο αυτές εταιρείες εμφανίζονταν ως διαχειριστές πρόσωπα που στην πραγματικότητα δεν αντιστοιχούσαν σε νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν στοιχεία που συνδέονταν με άσχετα ή απενεργοποιημένα ΑΦΜ. Έτσι, οι Αρχές άρχισαν να βλέπουν ένα πολύ μεγαλύτερο σχήμα, βασισμένο σε εταιρείες-«φαντάσματα», εικονικές προσλήψεις και ψευδείς ασφαλιστικές εγγραφές.

Η αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2026 σε περιοχές της Αττικής, με 22 συλλήψεις και ακόμη 20 πρόσωπα να περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συνολική ζημία που αποδίδεται στην υπόθεση ξεπερνά τα 31 εκατ. ευρώ, ενώ το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση σε βάρος του ασφαλιστικού φορέα και του Δημοσίου.

Στο κάδρο της έρευνας έχουν βρεθεί και πρόσωπα με δημόσια αναγνωρισιμότητα, ωστόσο το ουσιαστικό στοιχείο της υπόθεσης παραμένει ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύφθηκε το σχήμα: μια καταγγελία για ψευδή ασφάλιση ήταν εκείνη που άνοιξε τον δρόμο για να εντοπιστεί ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων και δηλώσεων-μαϊμού.

