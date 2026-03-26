Από μια «μαϊμού» πρόσληψη άρχισε το ξήλωμα του κυκλώματος των 31 εκατομμυρίων

Μια καταγγελία εργαζόμενου, που εμφανιζόταν ασφαλισμένος σε επιχειρήσεις όπου δεν είχε δουλέψει ποτέ, ήταν η αφετηρία για να φτάσουν οι Αρχές σε ένα δίκτυο με εικονικές εταιρείες, ψευδείς δηλώσεις προσωπικού και ζημία εκατομμυρίων για το Δημόσιο.

26 Μαρ. 2026 12:17
Pelop News

Από μια καταγγελία που στην αρχή έμοιαζε με μεμονωμένη υπόθεση ξεκίνησε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η αποκάλυψη της μεγάλης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν εργαζόμενος διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ασφαλισμένος ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, χωρίς να το γνωρίζει και χωρίς να έχει προσφέρει ποτέ εργασία σε αυτές.

Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 5 Απριλίου 2024 και αφορούσε δύο επιχειρήσεις που ήταν άγνωστες στον ίδιο. Η μία εμφανιζόταν ως καφέ και η άλλη ως το ψητοπωλείο «Η Σούβλα του Άρχοντα», με τον εργαζόμενο να εκφράζει ήδη από τότε την υποψία ότι επρόκειτο για εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα. Η έρευνα που ακολούθησε έδειξε ότι τουλάχιστον η δεύτερη επιχείρηση δεν υπήρχε στην πράξη, παρότι στα χαρτιά εμφανιζόταν να απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το συγκεκριμένο «ψητοπωλείο» είχε δηλώσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 311 άτομα πλήρους απασχόλησης, 11 μερικής απασχόλησης και έναν εργαζόμενο εκ περιτροπής, χωρίς όμως να υφίσταται ως πραγματική επιχείρηση. Παράλληλα, για το καφέ εντοπίστηκε και δεύτερη καταγγελία, αυτή τη φορά από εργαζόμενο στην ΑΑΔΕ, ο οποίος υποστήριξε ότι τα προσωπικά του στοιχεία είχαν χρησιμοποιηθεί χωρίς τη συναίνεσή του, ώστε να εμφανίζεται ψευδώς ως εργαζόμενος.

Η συνέχεια της έρευνας αποκάλυψε, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ότι πίσω από τις δύο αυτές εταιρείες εμφανίζονταν ως διαχειριστές πρόσωπα που στην πραγματικότητα δεν αντιστοιχούσαν σε νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν στοιχεία που συνδέονταν με άσχετα ή απενεργοποιημένα ΑΦΜ. Έτσι, οι Αρχές άρχισαν να βλέπουν ένα πολύ μεγαλύτερο σχήμα, βασισμένο σε εταιρείες-«φαντάσματα», εικονικές προσλήψεις και ψευδείς ασφαλιστικές εγγραφές.

Η αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2026 σε περιοχές της Αττικής, με 22 συλλήψεις και ακόμη 20 πρόσωπα να περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συνολική ζημία που αποδίδεται στην υπόθεση ξεπερνά τα 31 εκατ. ευρώ, ενώ το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση σε βάρος του ασφαλιστικού φορέα και του Δημοσίου.

Στο κάδρο της έρευνας έχουν βρεθεί και πρόσωπα με δημόσια αναγνωρισιμότητα, ωστόσο το ουσιαστικό στοιχείο της υπόθεσης παραμένει ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύφθηκε το σχήμα: μια καταγγελία για ψευδή ασφάλιση ήταν εκείνη που άνοιξε τον δρόμο για να εντοπιστεί ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων και δηλώσεων-μαϊμού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:44 Νέα ευρωπαϊκή έγκριση για την Ελλάδα: Ανοίγει ο δρόμος για 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
15:32 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της
15:24 Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο – Μάχη για την απόρριψη των κατηγοριών και τα δικαστικά έξοδα
15:16 Η Lidl Ελλάς και το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτό το Πάσχα για την εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από πολύ σοβαρές ασθένειες
15:12 Αναστάτωση στην Πάτρα από καπνούς σε διαμέρισμα – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:07 Ο Λουκασένκο δώρισε ένα τουφέκι στον Κιμ Γιονγκ Ουν: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί»
15:05 Απόδραση από τις φυλακές Κασσάνδρας – Συναγερμός για 39χρονο κρατούμενο που λείπει από την καταμέτρηση
15:02 Ουγγαρία: Όταν η προεκλογική εκστρατεία μετατρέπεται σε ζήτημα «εθνικής ασφάλειας»
15:00 Αναδιάρθρωση μέσω αποεπένδυσης για τη ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ: Πουλήθηκε το παλιό εργοστάσιο
14:57 ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει αύριο το 4ο Τακτικό Συνέδριο – Ανδρουλάκης την Παρασκευή, Παπανδρέου και Βενιζέλος το Σάββατο
14:50 Τράπεζα της Ελλάδος: Μειώθηκαν κατά 445 εκατ. ευρώ οι ιδιωτικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο
14:41 Κολωνάκι: Πώς έφτασαν οι Αρχές στην 54χρονη για τη ληστεία-μαμούθ σε σπίτι ηλικιωμένης
14:36 Σφίγγει ο κλοιός για τον Γιώργο Τσαγκαράκη: Δέσμευση όλης της περιουσίας του και της εταιρείας του
14:34 Ο εφιάλτης της Ριάνα με τους πυροβολισμούς στο σπίτι της: Σωθήκαμε πέφτοντας στο πάτωμα με τον ASAP Rocky
14:23 Κακοκαιρία «Deborah» προ των πυλών: Πότε χτυπά πιο δυνατά και ποιες περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο
14:19 Super League: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη
14:13 Επέστρεψε στον Άη Στράτη μετά το χειρουργείο ο Κώστας Σινάνης – Το μήνυμα ζωής για την πρόληψη
14:13 Νέος κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει για 575.000 εργαζόμενους – Οι νέες καθαρές αποδοχές και το δώρο Πάσχα
14:09 Νέα σύγκρουση στο Εφετείο για Κεφαλογιάννη και Μάτσα – Η συνεπιμέλεια, η ένταση και τα δάκρυα στη δικαστική αίθουσα
14:04 Αγκαλιά αλληλεγγύης από τον Δήμο Ήλιδας – Προσφορά λυώμενου σε πυρόπληκτους ηλικιωμένους στην Ακροποταμιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
