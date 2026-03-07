Από την «Άνευ όρων παράδοση» στο «Αρκεί να είναι φίλος μας»: Ειρήνη χωρίς δημοκρατία;

Τα πράγματα είναι απλά(;) για τον πόλεμο στο Ιράν, με βάση πάντα όσα ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης εκτός από «άνευ όρων παράδοση».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν τον απασχολεί εάν το Ιράν μετατραπεί σε δημοκρατικό κράτος μετά τον πόλεμο, αρκεί η μελλοντική ηγεσία της χώρας να είναι «δίκαιη» και να αντιμετωπίζει θετικά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία έχει «ουσιαστικά εξουδετερωθεί» από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση ότι θα είναι «πολύ εύκολο» να επιλεγεί νέα ηγεσία στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας την αναλογία με τη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα φέτος και στήριξαν την αντικατάστασή του από την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες.

Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν έναν θρησκευτικό ηγέτη στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε ότι αυτό δεν θα αποτελούσε πρόβλημα, εφόσον πρόκειται για πρόσωπο που «θα κάνει καλή δουλειά» και θα συνεργάζεται με τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ διαθέτουν πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι η Κίνα προετοιμάζεται να παράσχει στο Ιράν οικονομική βοήθεια, ανταλλακτικά και εξαρτήματα πυραύλων κι αυτό γιατί εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ιρανικό πετρέλαιο και, σύμφωνα με πληροφορίες, ασκεί πιέσεις στην Τεχεράνη να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Πληροφορίες από τις ΗΠΑ αναφέρουν, όμως, ότι και η Μόσχα έχει μεταβιβάσει στην Τεχεράνη δεδομένα σχετικά με τη θέση αμερικανικών στρατιωτικών στόχων.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ ηχούν οι σειρήνες στο Ισραήλ και οι επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στη Βαγδάτη συνεχίζονται, σε συνέντευξή του στο France24, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «έχει ήδη ενημερώσει τους Ευρωπαίους και όλους τους άλλους ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο επιθετικότητας εναντίον του Ιράν». Προειδοποίησε ότι αν οποιαδήποτε χώρα «συμμετάσχει στην επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θα αποτελέσει επίσης νόμιμο στόχο για αντίποινα από το Ιράν».

Τι λένε γι’ αυτά στην Ευρώπη; Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δηλώνει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν πρέπει να οδηγήσει στην κατάρρευση του ιρανικού κράτους, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις που αυτό θα είχε στη μετανάστευση προς την Ευρώπη: «Ενας ατέρμονος πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον μας…». Από την πλευρά του ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ξεκαθάρισε τη θέση του: «Οπως λέμε όχι στον πόλεμο στο Ιράν, έτσι στέλνουμε βοήθεια στην Κύπρο που είναι θύμα του. Οι απειλές και οι κατηγορίες εκ μέρους του κ. Τραμπ δεν είναι ο κατάλληλος δρόμος για τις συμμαχικές σχέσεις».

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσπαθούν να ασκήσουν πιέσεις στην Ουάσιγκτον για να σταματήσει ο πόλεμος. Η επιθυμία τους εντείνεται στο πλαίσιο των αναταραχών στις χρηματοπιστωτικές αγορές και των ζημιών στις εξαγωγές πετρελαίου, οι οποίες προκαλούν σοβαρές απώλειες για τις αραβικές χώρες. Οι τιμές στο πετρέλαιο «πέταξαν» ήδη πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Το Κουβέιτ, μάλιστα, προχωράει σε δραστικές περικοπές παραγωγής.

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων δήλωσε ότι 300.0000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό του Λιβάνου μετά τα αεροπορικά πλήγματα και τις ισραηλινές εντολές για εκκένωση περιοχών.

