Από την Τεχεράνη στο πορτοφόλι του Έλληνα: Πώς Ιράν και Βενεζουέλα μπορούν να ρίξουν τις τιμές της ενέργειας το 2026

Η Τεχεράνη είναι πιο κοντά στους Έλληνες πολίτες από ό,τι το Καράκας. Η διαπίστωση αυτή, αν και αυτονόητη γεωγραφικά, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε οικονομικούς όρους – και ειδικά στον κλάδο της ενέργειας, που επηρεάζει άμεσα το κόστος ζωής, τα τιμολόγια ρεύματος και την αντλία καυσίμων.

Το 2026 ξεκίνησε με δύο εξελίξεις που αλλάζουν τις ισορροπίες: την ανατροπή στη Βενεζουέλα μετά την καθαίρεση Μαδούρο και την αναζωπύρωση των διαδηλώσεων στο Ιράν, με φόντο μάλιστα αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή αμερικανική επέμβαση. Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι απλώς γεωπολιτικά γεγονότα – έχουν τη δυναμική να φτάσουν μέχρι το πορτοφόλι του Έλληνα καταναλωτή.

Βενεζουέλα: Τι σημαίνουν τα 50 δολάρια το βαρέλι για την Ελλάδα

Η πιθανή επανένταξη της Βενεζουέλας στις διεθνείς αγορές πετρελαίου δημιουργεί νέα δεδομένα. Αν οι ΗΠΑ διασφαλίσουν πρόσθετες ποσότητες πετρελαίου από τη χώρα, θα μπορούν να μειώσουν τις εισαγωγές από άλλες περιοχές, απελευθερώνοντας έτσι φορτία για την Ευρώπη και άλλους πελάτες.

Παράλληλα, η παραγωγή στη Βενεζουέλα αναμένεται να αυξηθεί. Σύμφωνα με τον Ντάαν Στρούιβεν της Goldman Sachs Research, «η παραγωγή θα μπορούσε να φτάσει τα 1,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα έως το 2030 σε αισιόδοξο σενάριο και ακόμη και τα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως αν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες επενδύσουν δυναμικά».

Η αγορά, όμως, δεν τιμολογεί μόνο βαρέλια. Τιμολογεί και ρίσκο. Ένα «μαξιλάρι» προμηθειών από τα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας λειτουργεί αποτρεπτικά σε περιόδους κρίσεων, μειώνοντας τη νευρικότητα των αγορών. Περισσότερη προσφορά και λιγότερος κίνδυνος σημαίνουν πίεση προς τα κάτω στις τιμές.

Αν το Brent υποχωρήσει κοντά στα 50 δολάρια το βαρέλι (από περίπου 60 σήμερα), αυτό θα μεταφραστεί σε αποκλιμάκωση των τιμών και για τους Έλληνες καταναλωτές. Για κάθε μείωση 10 δολαρίων στο Brent, η τιμή της βενζίνης προ φόρων μειώνεται κατά περίπου 5,7 λεπτά το λίτρο. Στην πράξη, μετά από ΦΠΑ και ΕΦΚ, ο οδηγός θα δει μείωση 3–4 λεπτά το λίτρο.

Φυσικό αέριο και ρεύμα: Η καθυστέρηση που… πληρώνεται

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου επηρεάζουν και το φυσικό αέριο. Αν και με καθυστέρηση μηνών, η διεθνής πρακτική δείχνει ότι η πτώση στο Brent συμπαρασύρει και τις τιμές του LNG.

Η Goldman Sachs, στην έκθεση “Commodity Views 2026 Outlook”, εκτιμά ότι η αγορά πετρελαίου θα πιεστεί από πλεονάσματα προσφοράς την περίοδο 2025–26, οδηγώντας το Brent στα 56 δολ./βαρέλι κατά μέσο όρο το 2026. Παράλληλα, προβλέπει ότι η αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς LNG θα ασκήσει ισχυρές πιέσεις και στις τιμές φυσικού αερίου.

Για την Ελλάδα αυτό είναι κομβικό: το φυσικό αέριο είναι ο βασικός παράγοντας που κρατά ψηλά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε αποκλιμάκωση εκεί, περνά – αργά ή γρήγορα – στους λογαριασμούς ρεύματος.

Ιράν: Ο πραγματικός game changer

Αν η Βενεζουέλα αποτελεί σημαντικό παράγοντα, το Ιράν είναι ποιοτικά διαφορετική υπόθεση. Η πλήρης επιστροφή του στις διεθνείς αγορές θα άλλαζε δραστικά τις ισορροπίες.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), το Ιράν παρήγαγε περίπου 4,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα και εξήγαγε σχεδόν 2,6 εκατ. βαρέλια, κυρίως προς την Κίνα, παρά τις κυρώσεις. Είναι επίσης μεγάλος εξαγωγέας πετρελαϊκών προϊόντων (μαζούτ, LPG, νάφθα).

Σε περίπτωση άρσης κυρώσεων, το Ιράν θα μπορούσε:

να αυξήσει άμεσα τις εξαγωγές προς Ευρώπη και Ασία

να ενισχύσει την παραγωγή μέσω επενδύσεων και τεχνολογίας

να μειώσει το γεωπολιτικό premium που ενσωματώνουν σήμερα οι τιμές

Το Barron’s εκτιμά ότι οι εξελίξεις σε Ιράν και Βενεζουέλα «μπορούν να πιέσουν τις τιμές και κάτω από τα 50 δολάρια το βαρέλι», καθώς αλλάζει η αντίληψη της αγοράς ότι το πετρέλαιο είναι σπάνιο και γεωπολιτικά επισφαλές.

Τι σημαίνει αυτό για τον Έλληνα καταναλωτή

Χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου σημαίνουν:

φθηνότερα καύσιμα

χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος

μικρότερες πληθωριστικές πιέσεις

περισσότερη προβλεψιμότητα στο κόστος ζωής και στις επιχειρήσεις

Με απλά λόγια: γεωπολιτική σταθεροποίηση ισούται με οικονομική ανάσα.

Το “αγκάθι” των ελληνικών γεωτρήσεων

Υπάρχει όμως και η άλλη όψη. Χαμηλές τιμές πετρελαίου μπορεί να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα των ελληνικών ερευνών υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με τη Rystad Energy, το κόστος εξόρυξης σε deepwater γεωτρήσεις – όπως αυτές στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης – ανέρχεται σε περίπου 43 δολάρια/βαρέλι. Η Wood Mackenzie εκτιμά ότι για να είναι βιώσιμα τέτοια έργα με 15% απόδοση, απαιτείται τιμή γύρω στα 49 δολάρια/βαρέλι.

Αν το Brent κινηθεί μόνιμα κοντά ή κάτω από αυτά τα επίπεδα, κάποια projects μπορεί να «παγώσουν» ή να αναθεωρηθούν.

Συμπέρασμα: Η γεωπολιτική γράφει τον λογαριασμό

Η Τεχεράνη μπορεί να είναι πιο κοντά από το Καράκας, αλλά και οι δύο πρωτεύουσες έχουν κοινό σημείο αναφοράς: μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το κόστος ζωής στην Ελλάδα. Το 2026 διαμορφώνεται ως χρονιά όπου η γεωπολιτική, οι αγορές ενέργειας και η καθημερινότητα των πολιτών θα συνδεθούν πιο στενά από ποτέ.

