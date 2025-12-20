Από το «ατύχημα» στη δολοφονία: Τα στοιχεία που αλλάζουν τα πάντα στον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, που βρέθηκε απανθρακωμένη στο σπίτι της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022. Μετά από νέα στοιχεία και τη σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης, οι Αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της δεν προήλθε από ατύχημα, αλλά από δολοφονία με σκοπό τη συγκάλυψη.

20 Δεκ. 2025 10:12
Pelop News

Ως εγκληματική ενέργεια και όχι ως τραγικό ατύχημα αξιολογείται πλέον ο θάνατος της 87χρονης Ελένη Παπαδοπούλου, που εντοπίστηκε απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στην οδό Λυκαβηττού, στο Κολωνάκι. Μετά τη μεθοδική έρευνα του Τμήμα Ανθρωποκτονιών και τα πορίσματα που συγκεντρώθηκαν στη δικογραφία, ο εισαγγελέας φέρεται να έχει καταλήξει ότι πρόκειται για δολοφονία, ανοίγοντας τον δρόμο για ποινικές διώξεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πρόσωπο από το στενό περιβάλλον της ηλικιωμένης, το οποίο έχει ήδη κληθεί και καταθέσει. Οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να αποφασίσουν το επόμενο διάστημα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Το «ατύχημα» που δεν έστεκε

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, η επικρατούσα εκδοχή στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον της ηλικιωμένης χήρας του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Παπαδοπούλος ήταν πως ο θάνατός της οφειλόταν σε ατύχημα. Η εκδοχή αυτή ήθελε την 87χρονη να αποκοιμιέται με αναμμένο τσιγάρο, προκαλώντας τη φωτιά, καθώς ήταν γνωστό ότι κάπνιζε συστηματικά.

Ωστόσο, τα δεδομένα από τον τόπο της πυρκαγιάς δεν επιβεβαίωναν αυτή την αφήγηση. Η έκταση και η ένταση της φωτιάς κρίθηκαν δυσανάλογες για ένα τέτοιο σενάριο, γεγονός που οδήγησε σε επανεξέταση της υπόθεσης.

Τα ευρήματα που άλλαξαν τα πάντα

Οι πραγματογνώμονες του ανακριτικού της Πυροσβεστικής κατέγραψαν στοιχεία που έδειχναν διαβροχή του χώρου και του σώματος της γυναίκας με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού πριν την εκδήλωση της φωτιάς. Άνδρες της Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ταυτοποίησαν το υγρό ως βενζίνη, στοιχείο που ενίσχυσε καθοριστικά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Παράλληλα, τα τοξικολογικά ευρήματα αποκάλυψαν την παρουσία ηρεμιστικής ουσίας στον οργανισμό της γυναίκας, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα της βρέθηκε μόλις στο 5% – ποσοστό που αντιστοιχεί σε καπνίστρια και όχι σε άτομο που πέθανε από εισπνοή καπνού πριν από τον απανθρακωμό.

Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η 87χρονη ήταν ανίκανη να αντιδράσει, ότι προηγήθηκε η θανάτωσή της και ότι ο εμπρησμός ακολούθησε με σκοπό την εξαφάνιση των ιχνών.

«Εμπρησμός συγκάλυψης»

Καθοριστική θεωρείται και η κατάθεση του αντιστράτηγου ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος και πραγματογνώμονα Νικόλαος Διαμαντής, ο οποίος έκανε λόγο για «εμπρησμό συγκάλυψης». Όπως τόνισε, οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από τσιγάρο, αλλά μόνο με τη χρήση επιταχυντή, όπως η βενζίνη.


Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ο δράστης φαίνεται να είχε προετοιμάσει μεθοδικά το σκηνικό, εμποτίζοντας τόσο τον χώρο όσο και το θύμα με εύφλεκτο υλικό και επιστρέφοντας για να βάλει τη φωτιά, αφού η γυναίκα δεν βρισκόταν πλέον στη ζωή.

Η υπόθεση, που επανήλθε στο προσκήνιο και μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής Τούνελ, εισέρχεται πλέον σε κρίσιμη φάση, με τις επόμενες εισαγγελικές αποφάσεις να θεωρούνται καθοριστικές για την απόδοση ποινικών ευθυνών.

Πηγή: anikolouli

