Από το ψαλτήρι στο “κεράκι”: Η εκκλησία–καβάντζα της Λιοσίων και ο πρώην μοντέλο “αρχιεπίσκοπος”

Μια απίστευτη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αποκαλύφθηκε στην Αθήνα, με «πρωταγωνιστές» τρεις ιερείς, έναν εξ αυτών πρώην μοντέλο και τραγουδιστή που αυτοανακηρύχθηκε «αρχιεπίσκοπος». Η εκκλησία στη Λιοσίων χρησιμοποιούνταν ως κρυψώνα για κοκαΐνη και κάνναβη.

10 Νοέ. 2025 11:17
Pelop News

Πίσω από τα ράσα κρυβόταν ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα ναρκωτικών. Η Αστυνομία εξάρθρωσε σπείρα που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη χρησιμοποιώντας ως «καβάντζα» έναν ναό στη Λιοσίων. Ανάμεσα στους εμπλεκομένους, τρεις ιερείς —με πιο γνωστό έναν πρώην μοντέλο και τραγουδιστή, που «απαρνήθηκε» τα εγκόσμια για να επιστρέψει ως αυτοανακηρυγμένος «Αρχιεπίσκοπος» Παλαιοημερολογιτών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αρχών, που εντόπισαν κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με έδρα εκκλησία στη Λιοσίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν τον ναό ως κρυψώνα για κοκαΐνη και κάνναβη, μεταφέροντας τις ποσότητες σε βαλίτσες και αποστέλλοντάς τις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά κοκαΐνης και 9 κιλά κάνναβης σε Αθήνα και Ρόδο. Ο δεύτερος ιερέας που συνελήφθη στη Ρόδο είχε μόλις παραλάβει μια βαλίτσα με κοκαΐνη, όταν οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Ο τρίτος ιερέας, όπως αποκαλύφθηκε, είχε ήδη συλληφθεί στο παρελθόν στον Έβρο, κατηγορούμενος για μεταφορά παράτυπων μεταναστών με νοικιασμένο αυτοκίνητο, και βρισκόταν προφυλακισμένος μετά την απολογία του.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο ιερέας που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Παλαιοημερολογιτών». Ο ίδιος είχε γίνει γνωστός πριν από χρόνια ως πρώην ιεροδιάκονος, μοντέλο και τραγουδιστής, ενώ είχε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικά πάνελ. Με τη βοήθεια ομογενούς από τον Καναδά, ίδρυσε τον ναό στη Λιοσίων, από όπου δημοσίευε και βίντεο μαγειρικής στο YouTube.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, η ίδια εκκλησία χρησιμοποιούνταν ως «καβάντζα» του κυκλώματος. Ο αυτοανακηρυγμένος «Αρχιεπίσκοπος» φέρεται να μετέφερε ο ίδιος τα ναρκωτικά εκτός του ναού, εκτελώντας εντολές αρχηγικών μελών της σπείρας.

Οι διάλογοι μεταξύ των μελών αποκαλύπτουν τη χρήση κωδικών ονομασιών για τις ουσίες:
η κοκαΐνη αναφερόταν ως «κεράκι», η κάνναβη ως «καφεδάκι» και η ακατέργαστη κάνναβη ως «φανουρόπιτα».

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων και συνεργών στην πρωτοφανή υπόθεση που συνδυάζει… ράσα και παρανομία.
