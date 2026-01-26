Από το σουβλάκι στη Δίωξη Ναρκωτικών: Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας στον Πειραιά

Στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών έπεσε ένας 55χρονος ιδιοκτήτης γνωστού παραδοσιακού σουβλατζίδικου στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο επιχειρηματίας χρησιμοποιούσε τη νόμιμη δραστηριότητα της επιχείρησής του ως κάλυψη για την παράνομη διακίνηση ουσιών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία καταγράφηκε αγοραπωλησία 2,1 γραμμαρίων ηρωίνης έναντι 50 ευρώ εντός του καταστήματος, με τον 55χρονο να εμφανίζεται ως πωλητής και έναν 60χρονο ως αγοραστή. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δέκα αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 43 γραμμαρίων, καθώς και τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 46 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 55χρονος είχε ποινικό παρελθόν, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του ’90 είχε συλληφθεί για κατοχή κάνναβης, ενώ το 1996 είχε κατηγορηθεί για ληστεία κατά συναυτουργία. Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε κοινωνικό προφίλ, με παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και επαφές με πρόσωπα του καλλιτεχνικού και τηλεοπτικού χώρου.

Οι αρχές εξετάζουν και τον ρόλο ενός 76χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να προμήθευε τον 55χρονο με τις ναρκωτικές ουσίες. Από την έρευνα προέκυψε και ενδεικτικός «τιμοκατάλογος» διακίνησης, σύμφωνα με τον οποίο η ηρωίνη διατίθετο έναντι 20-25 ευρώ το γραμμάριο, ενώ η κοκαΐνη έφτανε τα 80 ευρώ το γραμμάριο.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη για τα περαιτέρω.

