Από τον Αγιο Ανδρέα στο Καναλάκι ο Κώστας Σβόλης!

Ο Κώστας Σβόλης είχε δύο λόγους να είναι χαρούμενος το Σαββατοκύριακο. Αφενός με το διπλό της Παναχαϊκής στο Καναλάκι στη National League 2 του μπάσκετ (ο γιατρός παρακολούθησε, μάλιστα, το παιχνίδι με τον Βασίλη Τσούνα) κι αφετέρου με το ασημένιο μετάλλιο της Αντωνίας Γιαννακοπούλου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας Κ23.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη»: «Η Αντωνία Γιαννακοπούλου, μας έκανε πάλι υπερήφανους με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας Κ23 στην κατηγορία των 54 κιλών. Πολλά συγχαρητήρια στην πρωταθλήτρια της Παναχαϊκής, στους προπονητές της και στον σύλλογό της!».

Αν μάλιστα η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή δεν έχανε βαθμούς και στο Λουτράκι, θα ήταν ένα τέλειο Σαββατοκύριακο για τον αντιπρόεδρο της Παναχαϊκής κι επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων, ο οποίος σημειωτέον παρακολούθησε επικεφαλής πολυπληθούς ομάδας της δημοτικής του παράταξης τους εορτασμούς και τη Δοξολογία στον νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα.

Οι ευχές του Κώστα Σβόλη για τον Αγιο Ανδρέα: «Η Πάτρα σήμερα γιορτάζει με κατάνυξη και υπερηφάνεια τον Πολιούχο και Προστάτη της, Άγιο Ανδρέα, έναν από τους κορυφαίους Αποστόλους της Εκκλησίας μας και σύμβολο πίστης, θάρρους και προσφοράς. Η παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» εύχεται σε όλες και όλους τους Πατρινούς χρόνια πολλά με υγεία, προκοπή και δύναμη. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ενότητα, συμμετοχή και αναστοχασμό πάνω στις αξίες που ο Άγιος Ανδρέας πρέσβευσε: αλληλεγγύη, σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και σταθερή προσήλωση στο κοινό καλό. Στο πλαίσιο των εορτασμών, τιμούμε όχι μόνο την ιστορική και θρησκευτική σημασία της ημέρας αλλά και τον βαθύ δεσμό της πόλης μας με τον Απόστολο Ανδρέα. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς και πηγή ευλογίας για χιλιάδες πιστούς που επισκέπτονται την Πάτρα κάθε χρόνο. Η «Πάτρα Ενωμένη» παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία, την πρόοδο και τη διαμόρφωση μιας πόλης που θα αντανακλά το πραγματικό της δυναμικό—μιας πόλης που θα τιμά την ιστορία της και ταυτόχρονα θα κοιτάζει μπροστά με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση».

