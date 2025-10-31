Αποχώρησαν διακριτικά από το Ηνωμένο Βασίλειο οι κόρες του Αντριου

Οι κόρες του εκδιωχθέντος από το παλάτι πρίγκιπα Αντριου, πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία αποχώρησαν διακριτικά από το Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια στιγμή που ο πατέρας τους,, είδε τους βασιλικούς τίτλους του να αφαιρούνται και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την επίσημη κατοικία του.

Βρετανία: Ο πρίγκιπας είναι πλέον …γυμνός, αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του Άντριου, τι ισχύει για τα άλλα μέλη της οικογένειάς του

Φωτογραφίες έδειξαν τις δύο αδελφές, που θα διατηρήσουν κανονικά τους τίτλους τους παρά την απώλεια εκείνων των γονιών τους, να αποφεύγουν το σκάνδαλο πραγματοποιώντας δύο διαφορετικά ταξίδια πριν γίνει η επίσημη ανακοίνωση.

Η Ευγενία, 35 ετών, εντοπίστηκε στις 26/10/2025 στο Παρίσι με φίλες της. Σε φωτογραφία που ανέβηκε στο Instagram, φαίνεται η ίδια με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

Η Μπεατρίς, 37 ετών, απαθανατίστηκε στις 28/10/2025 να ποζάρει από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Οι πληροφορίες για τα ταξίδια τους δημοσιοποιήθηκαν λίγο πριν το Μπάκιγχαμ ανακοινώσει ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου, καθώς αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Πλέον θα αναφέρεται ως Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ.

Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

Ο Μεγαλειότατος ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου και των τιμητικών διακρίσεων του Πρίγκιπα Άντριου.

Η μίσθωση του Royal Lodge του παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει εκεί. Τώρα του έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από τη μίσθωση και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κυρώσεις θεωρούνται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

Οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης.

Η αφαίρεση των τίτλων αφορά τα αξιώματα «Πρίγκιπας», «Δούκας του Γιορκ», «Κόμης του Ίνβερνες», «Βαρόνος του Κιλιλέα» και τον τίτλο «Αυτού Βασιλική Υψηλότητα». Επηρεάζονται επίσης οι τιμητικές διακρίσεις «Τάγμα της Περικνημίδας» και «Ιππότης Μεγαλόσταυρος του Βικτωριανού Τάγματος». Σύμφωνα με πληροφορίες της Page Six, ο πρίγκιπας Άντριου θα μετεγκατασταθεί σε κατοικία στο ιδιωτικό κτήμα του Sandringham.

Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, που ζούσε μαζί του στο «Royal Lodge» από το 2008, θα κάνει δικές της ρυθμίσεις και επίσης χάνει τον τίτλο «Δούκισσα του Γιορκ».

Η επίσημη ανακοίνωση του Άντριου

Η εξέλιξη δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ο Άντριου είχε παραδεχθεί νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εις βάρος του και η σύνδεσή του με τον Έπσταϊν «αποσπούν από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητος και της βασιλικής οικογένειας». Σε δήλωσή του είχε αναφέρει: «Έχω αποφασίσει, όπως πάντα, να θέσω το καθήκον προς την οικογένεια και την πατρίδα μου πρώτο. Παραμένω στη θέση μου να αποσυρθώ από τη δημόσια ζωή. Με τη συμφωνία της Αυτού Μεγαλειότητος, θεωρούμε ότι πρέπει να κάνω ένα βήμα παραπάνω. Δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ή τις τιμητικές διακρίσεις που μου είχαν απονεμηθεί».

