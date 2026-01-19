«Αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται», ο Ολυμπιακός για Γιαννακόπουλο

Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ

«Αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται», ο Ολυμπιακός για Γιαννακόπουλο
19 Ιαν. 2026 23:01
Pelop News

Ο Ολυμπιακός έδωσε τη δική του απάντηση στο θέμα που ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και σχετίζονταν με παλιότερη δικαστική υπόθεση που αφορούσε την ΚΑΕ.

Γιαννακόπουλος: «Δεν επιθυμώ την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός»

Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ αναφέρει:
«Περιμέναμε σήμερα να δούμε τον κύριο Γιαννακόπουλο στο δικαστήριο, αλλά, όπως κάνει πάντοτε, δεν εμφανίστηκε.

Γνώριζε προφανώς ότι η μήνυσή του κατά των εκπροσώπων της ΚΑΕ Ολυμπιακός για ψευδή καταμήνυση θα απορριπτόταν, όπως και πράγματι έγινε. Το δικαστήριο, κρίνοντας τη μήνυση του Δ. Γιαννακόπουλου ως αβάσιμη, κήρυξε τους Παναγιώτη Αγγελόπουλο και Γεώργιο Σκινδήλια αθώους.

Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται.

Όσο για τη σημερινή δήλωση του ότι «η θέση του υποστηρίζοντας την κατηγορία δεν είναι για όλους», περιοριζόμαστε να τον πληροφορήσουμε ότι η δικηγόρος του δήλωσε προς το δικαστήριο ότι ο Δ. Γιαννακόπουλος παρίσταται κανονικά προς υποστήριξη της κατηγορίας εις βάρος μας.

Ας συνεννοούνται τουλάχιστον πριν ξεκινήσει τα stories…».

