Απόφαση του ΟΠΕΚ+ για αύξηση παραγωγής πετρελαίου εν μέσω πολέμου

05 Απρ. 2026 20:25
Pelop News

Μέλη του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων του (ΟΠΕΚ+) αποφάσισαν σήμερα να αυξήσουν τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο ΟΠΕΚ+, στον οποίο μετέχουν η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και πολλές χώρες του Κόλπου, οι οποίες δέχονται πλήγματα από το Ιράν, αποφάσισε «να προσαρμόσει την παραγωγή του κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ+ προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών που υπέστησαν ζημίες από τις πρόσφατες επιθέσεις κοστίζει ακριβά και «θα πάρει χρόνο», κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν τα μέλη του που συνεδρίασαν σήμερα σημείωσαν ότι είναι κρίσιμης σημασίας να προστατευθούν οι θαλάσσιες οδοί για να διασφαλιστεί η αδιατάρακτη μεταφορά υδρογονανθράκων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ