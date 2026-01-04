Αποκαλύψεις για τον νεκρό πυροσβέστη: Στο επίκεντρο το ενδεχόμενο αυτοχειρίας

Συνεχίζεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή

04 Ιαν. 2026 12:14
Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 45χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Γκίνη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 σε δύσβατη περιοχή του όρους Μπέλλες, κοντά σε καταφύγιο κυνηγών, στις Σέρρες.

Τη σορό εντόπισε αγρότης της περιοχής, ενώ η ταυτοποίηση έγινε άμεσα από προσωπικά αντικείμενα και ρουχισμό που αναγνώρισε η οικογένειά του. Σε μικρή απόσταση από το σημείο βρέθηκαν τα ρούχα του, ενώ το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε περίπου 300 μέτρα μακριά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών και τις περιγραφές του επίτιμου προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργου Καλλιακμάνη, που μίλησε σήμερα στο Open, τα στοιχεία συνηγορούν υπέρ αυτοχειρίας. Ο 45χρονος βρέθηκε πεσμένος μπρούμυτα, φορώντας μόνο εσώρουχο (μποξεράκι) και κάλτσες, με κοψίματα στις φλέβες και των δύο χεριών. Τα ρούχα του εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση, ενώ το αυτοκίνητό του βρέθηκε περίπου 300 μέτρα μακριά. Δεν εντοπίστηκε το αντικείμενο (πιθανότατα ξυράφι) με το οποίο έγινε η πράξη.

«Όταν εξαφανίζεται ένας άνθρωπος χωρίς στοιχεία απαγωγής και αφήνει τα προσωπικά του αντικείμενα, αυτό είναι κακός οιωνός», δήλωσε ο κ. Καλλιακμάνης, προσθέτοντας ότι η ημίγυμνη κατάσταση και οι παράλογες ενέργειες είναι χαρακτηριστικές σε πολλές περιπτώσεις αυτοκτονίας. «Πολλές φορές αυτός που έχει αποφασίσει να δώσει τέλος στη ζωή του κάνει ενέργειες που δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε. Η αυτοκτονία είναι μια παράλογη ενέργεια», εξήγησε, αναφέροντας παράδειγμα ανθρώπων που πέφτουν στο νερό και βγάζουν τα παπούτσια τους.


Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να αποκλειστεί κάθε άλλο ενδεχόμενο. Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και αναμένεται να μεταφερθεί τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για πλήρη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου, τον χρόνο που συνέβη και θα επιβεβαιώσει την απουσία τρίτου προσώπου.

Ο Κωνσταντίνος Γκίνης αγνοούνταν από τις 23 Δεκεμβρίου 2025, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και της τοπικής κοινωνίας των Άνω Ποροΐων.

