Αποκαλυπτική έρευνα για τις πολύτεκνες οικογένειες: Το 97% δεν νιώθει την κρατική στήριξη

Το 97% των πολυτέκνων δηλώνει ότι η στήριξη του κράτους είναι ανεπαρκής. Το 70% ότι το επίδομα τέκνου είναι απολύτως κρίσιμο για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους διαβίωσης. Το πιο τραγικό είναι δε ότι το 86% εκτιμά ότι η μητρότητα δεν αναγνωρίζεται επαρκώς.

Αποκαλυπτικά στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την έρευνα που διενήργησε η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων ALCO. Η έρευνα έγινε με αφορμή την αυριανή ημέρα η οποία είναι αφιερωμένη στα παιδιά, σε δείγμα άνω των 1.500 πολύτεκνων οικογενειών. Στόχος ήταν η διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης των πολύτεκνων οικογενειών, μέσα στις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

«Η 20ή Νοεμβρίου, ως ημέρα αφιερωμένη σ’ αυτά, μας προτρέπει να εστιάσουμε στις πραγματικές ανάγκες τους, να αναδείξουμε τις αξίες που συνδέονται με την ανατροφή τους, αλλά και να προβληματιστούμε για το μέλλον που τους έχουμε επιφυλάξει στην πορεία της ζωής τους. Τα παιδιά από τα πρώτα τους βήματα δεν είναι αυθύπαρκτες οντότητες. Είναι μέρος μιας οικογένειας που αναπτύσσεται σε μια συγκεκριμένη κοινωνική και χρονική συγκυρία. Δεν υπάρχουν πλούσια ή φτωχά παιδιά, υπάρχουν πλούσιες ή φτωχές οικογένειες με παιδιά» σημειώνει η διοίκηση της Ομοσπονδίας τονίζοντας ότι η πρόκληση «για το παρόν δεν μπορεί παρά να είναι μια υπόσχεση προς τα παιδιά και μια σταθερή προοπτική για το μέλλον, στην κατεύθυνση της διασφάλισης μιας αξιοπρεπούς οικογενειακής ζωής, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με όλα όσα είναι αναγκαία, ώστε τα παιδιά να μην υφίστανται αποκλεισμούς ή άνιση μεταχείριση».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δείχνουν τα εξής:

– Το 97% των πολυτέκνων δηλώνει ότι η στήριξη του κράτους είναι ανεπαρκής.

– Το 70% δηλώνει ότι το επίδομα τέκνου είναι απολύτως κρίσιμο για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους διαβίωσης.

– Το 47% θεωρεί την κατοικία του ανεπαρκή για τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας.

– Το 37% δηλώνει δυσκολία στην ανεύρεση εργασίας.

– Το 86% εκτιμά ότι η μητρότητα δεν αναγνωρίζεται επαρκώς (40% καθόλου, 46% λίγο).

– Το 73% έχουν βιώσει αρνητικές διακρίσεις, λόγω του ότι έχουν 4 ή περισσότερα παιδιά.

– Το 84% δηλώνει ότι δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει θερινές διακοπές.

Υγεία

– Το 45% αντιμετωπίζει δυσκολίες σε θέματα υγείας, λόγω οικογενειακών αναγκών.

«Η γενική εικόνα είναι ότι η συνεισφορά των πολυτέκνων στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας δεν έχει τα απαραίτητα ανταποδοτικά οφέλη στο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης και ποιότητας ζωής που έπρεπε να έχουν για να μην έχει επίπτωση στα παιδιά τους, τώρα και στο μέλλον. Πολύ δε περισσότερο, η τρέχουσα δημογραφική νομοθεσία απέχει πάρα πολύ από την ενδυνάμωση της θέσης των πολυτέκνων στην κοινωνία, προκειμένου να ξαναγίνουν παράδειγμα προς μίμηση ώστε να μπει ”φρένο” στον δημογραφικό κατήφορο της χώρας» παρατηρεί η διοίκηση των πολυτέκνων, η οποία ζητά εδώ και χρόνια εθνικό σχέδιο στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας και νόμο-πλαίσιο για την οικογένεια, ως αντίβαρο στη δημογραφική κατάρρευση της χώρας και ως οφειλή προς τα παιδιά όλων των οικογενειών της Ελλάδας.

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

«Οι πολύτεκνες οικογένειες στην Ελλάδα σηκώνουν σήμερα ένα δυσανάλογα μεγάλο βάρος. Με το κόστος ζωής να αυξάνεται, με τις τιμές σε τρόφιμα, ενέργεια και κατοικία να πιέζουν καθημερινά τα νοικοκυριά, οι πολύτεκνοι γονείς παλεύουν για να προσφέρουν στα παιδιά τους τα αυτονόητα: ασφάλεια, αξιοπρέπεια, μόρφωση και προοπτική» δηλώνει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» η πρόεδρος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων, Αναστασία Μανωλοπούλου, και προσθέτει: «Η πολύτεκνη οικογένεια δεν είναι βάρος για την κοινωνία. Είναι ο σημαντικότερος πυλώνας της. Είναι η απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα που απειλεί το μέλλον της χώρας. Γι’ αυτό και η στήριξή της δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο, αλλά ως εθνική επένδυση».

Ευτυχία Γεωργοπούλου – Οι αγωνίες μιας μάνας πέντε παιδιών

Η «Π» ζήτησε από την Ευτυχία Γεωργοπούλου να μας περιγράψει αυτό που βιώνει ως πολύτεκνη μητέρα.

«Είμαι μητέρα πέντε παιδιών, όλα σε σχολική ηλικία. Μαζί με τον σύζυγό μου εργαζόμαστε και οι δύο, και παρ’ όλα αυτά, κάθε μέρα παλεύουμε για τα αυτονόητα. Δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε ρομαντικό –είναι ένας συνεχής αγώνας επιβίωσης.

Κάθε πρωί ξεκινάμε πριν ακόμα ξημερώσει. Πέντε σχολεία, πέντε ανάγκες, πέντε υποχρεώσεις. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές: ποιος αλήθεια καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό; Ποιος μπορεί να νιώσει το βάρος όταν όλα πρέπει να πληρωθούν επί πέντε; Σχολικά, ρούχα, φροντιστήρια, δραστηριότητες, τεχνολογία -όλα πολλαπλασιάζονται, αλλά ο μισθός μας όχι.

Κι όσο η ακρίβεια καλπάζει, εμείς κοιτάμε τους λογαριασμούς και προσπαθούμε να “μαζέψουμε” από παντού. Δεν υπάρχει περιθώριο για τίποτα πια. Ζούμε με άγχος, με πίεση, με κούραση που δεν τελειώνει. Και το χειρότερο; Ακούμε συνέχεια μεγάλα λόγια για το δημογραφικό. Λόγια… χωρίς πράξεις.

Αλήθεια, πώς περιμένει η Πολιτεία να γεννηθούν παιδιά όταν δεν στηρίζει όσους ήδη μεγαλώνουμε πολλά; Πώς θέλουν να σώσουμε τη χώρα από το δημογραφικό όταν δυσκολευόμαστε να καλύψουμε βασικές ανάγκες; Πόσο άλλο πρέπει να αντέξουμε;

Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε δικαιοσύνη. Ζητάμε μια Πολιτεία που να σέβεται τον κόπο μας. Που να στηρίζει πραγματικά την πολύτεκνη οικογένεια, όχι μόνο στα χαρτιά και στα προεκλογικά προγράμματα.

Και σαν να μην έφτανε το οικονομικό βάρος, υπάρχει και η άλλη αγωνία: να είμαστε παρόντες στη ζωή των παιδιών μας. Να προλαβαίνουμε τις δραστηριότητες, τα μαθήματα, τα προβλήματά τους. Δουλεύουμε, τρέχουμε, παλεύουμε, και συχνά νιώθουμε ότι δεν μας ακούει κανείς.

Κι όμως, συνεχίζουμε. Γιατί τα παιδιά μας, μας δίνουν τη δύναμη. Αλλά θέλω να το πω ξεκάθαρα: Εχουμε κουραστεί να κάνουμε μόνοι μας όλη τη δουλειά. Ηρθε η ώρα η Πολιτεία να σταματήσει τα λόγια και να περάσει στις πράξεις.

Γιατί η πολύτεκνη οικογένεια δεν είναι βάρος. Είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας. Και αξίζει σεβασμό, όχι αδιαφορία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



