Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» – Επανήλθε η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων

Το πρόβλημα στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή της εξυπηρέτησης των δημοτών

12 Νοέ. 2025 17:24
Pelop News

Επανήλθε πλήρως η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, μετά την αποκατάσταση της βλάβης που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», μέσω του οποίου παρέχεται η σύνδεση στο διαδίκτυο.

Λόγω του τεχνικού προβλήματος, για ορισμένες ώρες δεν ήταν δυνατή η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των δημοτών, καθώς το δίκτυο διασυνδέει όλες τις δημοτικές υπηρεσίες με το διαδίκτυο και με το πληροφοριακό σύστημα του Δημοσίου.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και η λειτουργία του συστήματος επανήλθε στο κανονικό, επιτρέποντας την πλήρη επανεκκίνηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδόθηκε σε τεχνική δυσλειτουργία του κεντρικού δικτύου και όχι σε εσωτερικό πρόβλημα του Δήμου Πατρέων.

