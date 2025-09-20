ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Καρέ – καρέ η άγρια επίθεση στη Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου – Ξεκινάει στην Αμαλιάδα η πολύκροτη δίκη

Ανοίγει τη Δευτέρα στο Μικτό Ορκωτό Κακουργοδικείο Αμαλιάδας η «αυλαία» της δίκης για τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου, η οποία έχασε τη ζωή της πέρυσι μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε έξω από το ξενοδοχείο «Δελφίνι» στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας. Η «Π» αποκαλύπτει για πρώτη φορά φωτο-οπτικό υλικό από τη στιγμή του φονικού. Μιλούν η αδερφή του θύματος και ο δικηγόρος της οικογένειας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Καρέ - καρέ η άγρια επίθεση στη Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου - Ξεκινάει στην Αμαλιάδα η πολύκροτη δίκη Η στιγμή που συγκλόνισε όλη την Πάτρα και όχι μόνο
20 Σεπ. 2025
Η ώρα της Δικαιοσύνης για την υπόθεση που συγκλόνισε την Πάτρα και όχι μόνο, πλησιάζει. Τη Δευτέρα, στο Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας, ανοίγει η αυλαία της δίκης για τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου, 41 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της τον περασμένο χρόνο, μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε έξω από το ξενοδοχείο «Δελφίνι» στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας.

Η τραγωδία είχε συγκλονίσει όχι μόνο για τη σκληρότητά της, αλλά και για το γεγονός ότι η Γαρυφαλλιά βρέθηκε στο ξενοδοχείο σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί και να βρει ηρεμία, μακριά από τον πρώην σύντροφό της.

Ο δράστης, ωστόσο, την ακολούθησε, την κατέβασε με δόλο από το δωμάτιο και την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου.

Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που εξασφάλισε η εφημερίδα «Πελοπόννησος», φαίνεται ο δράστης να ρίχνει κλωτσιά στο κεφάλι της άτυχης γυναίκας, η οποία σωριάζεται στο έδαφος. Οταν συνειδητοποιεί τι έχει γίνει, ο ίδιος την ανασηκώνει και την ταρακουνάει, χωρίς όμως η Γαρυφαλλιά να συνέρχεται.

Αποκλειστικό φωτο-οπτικό υλικό από το σημείο του φονικού

«ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ Η ΑΔΕΡΦΗ ΜΑΣ»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Καρέ - καρέ η άγρια επίθεση στη Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου - Ξεκινάει στην Αμαλιάδα η πολύκροτη δίκη

Γεωργία Κολλιοπούλου

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της αδερφής του θύματος, Γεωργίας Κολλιοπούλου, η οποία ζητά από το Δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. «Περιμένουμε αρχικά να δικαιωθεί η αδερφή μας.

Να παραδεχθεί ο δράστης το τι ακριβώς της έκανε και τι σκοπό είχε. Οταν πήγε να τη βρει στο ξενοδοχείο, φαίνεται ξεκάθαρα ο σκοπός του. Θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση αυτού του ανθρώπου» τονίζει μιλώντας στην «Π».

Απαντώντας στο ερώτημα τι θα ήθελε να πει στον κατηγορούμενο, η Γεωργία Κολλιοπούλου δεν κρύβει την οδύνη της: «Ενα μεγάλο γιατί. Γιατί ενώ η Γαρυφαλλιά επέλεξε να φύγει, να πάει στο ξενοδοχείο να ηρεμήσει, εκείνος πήγε και την κατέβασε με δόλο από το δωμάτιο; Γιατί δεν την άφησε να φύγει; Είναι ξεκάθαρο ότι πήγε μόνο για να της επιτεθεί. Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη να τον καταδικάσει όσο πιο αυστηρά γίνεται».

ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ως μητέρα τριών κοριτσιών, η αδερφή της Γαρυφαλλιάς στέλνει ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες να μη σιωπούν απέναντι στη βία. «Πρέπει να μιλούν, να μη δέχονται συμπεριφορές που τις κάνουν να νιώθουν ανασφάλεια. Ολες οι κοπέλες πρέπει να αναγνωρίζουν από την αρχή τα σημάδια. Η ζήλια δεν είναι αγάπη. Ενας άνθρωπος που μας απομονώνει από φίλους και συγγενείς δείχνει τι θα ακολουθήσει» σημειώνει.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Καρέ - καρέ η άγρια επίθεση στη Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου - Ξεκινάει στην Αμαλιάδα η πολύκροτη δίκη

Η Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου

Παράλληλα, κάλεσε την κοινωνία να μην αδιαφορεί: «Ο κόσμος που ακούει μια κακοποίηση, είτε από ένα μπαλκόνι είτε στον δρόμο, πρέπει να κάνει αναφορά και όχι να εθελοτυφλεί».

«ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΕΚΔΙΚΗΣΗ, ΖΗΤΑΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Καρέ - καρέ η άγρια επίθεση στη Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου - Ξεκινάει στην Αμαλιάδα η πολύκροτη δίκη

Γιώργος Τσίρης

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Τσίρης, τόνισε πως η δίκη έχει βαρύνουσα σημασία όχι μόνο για τους οικείους της Γαρυφαλλιάς, αλλά και για την ίδια την κοινωνία: «Τη Δευτέρα ξεκινά στο Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας η δίκη για την αποτρόπαια γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς.

Η οικογένεια κουβαλά καθημερινά το βάρος της απώλειας, ένα κενό που δεν γεμίζει ποτέ. Στο Δικαστήριο δεν αναζητούμε εκδίκηση, ζητούμε μόνο δικαιοσύνη. Η Γαρυφαλλιά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, όμως η φωνή της πρέπει να ακουστεί μέσα από τη δίκη της».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως η υπόθεση αυτή ξεπερνά τα όρια ενός οικογενειακού δράματος: «Δεν αφορά μόνο την τραγική απώλεια της Γαρυφαλλιάς, αλλά και το αυτονόητο δικαίωμα κάθε γυναίκας να ζει ελεύθερη και ασφαλής. Η οικογένεια ζητά από όλους να σταθούν με σεβασμό στη μνήμη της και να στηρίξουν, με νηφαλιότητα και αλληλεγγύη, το αίτημα για δικαιοσύνη».

Η έμφυλη βία έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες γυναίκες τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας ζητά την αυστηρότερη καταδίκη, ώστε να σταλεί το μήνυμα ότι καμία πράξη βίας κατά των γυναικών δεν μένει ατιμώρητη.
