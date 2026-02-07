Αποκλειστικό: Σε ποιο οικόπεδο θα γίνει το νέο κολυμβητήριο της ΝΕΠ – Φωτογραφίες

Η συμφωνία Δήμου Πατρέων και ΝΕΠ ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία νέου κολυμβητηρίου στην Πάτρα και η «Π» σας παρουσιάζει τους πέντε πιθανούς χώρους.

07 Φεβ. 2026 13:58
Η ανατολική πλευρά της Πάτρας έχει το κολυμβητήριο «Α. Πεπανός». Η βόρεια πλευρά της πόλης θα έχει τα επόμενα χρόνια (ξανά) το κολυμβητήριο της Αγυιάς. Στην Ακτή Δυμαίων λειτουργεί το ανοικτό κολυμβητήριο «Επαμεινώνδας Πετραλιάς» υπό τον ΝΟΠ, ενώ σε διάφορα άλλα σημεία της Πάτρας, υπάρχουν ιδιόκτητες πισίνες, όπως π.χ. στο «Three Action».
Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εάν στην πόλη μπορεί να λειτουργήσει ένα ακόμη κολυμβητήριο. Επειτα από τη συμφωνία που υπήρξε ανάμεσα στον Δήμο Πατρέων και τη ΝΕΠ, η απάντηση που δίνεται είναι, πλέον, καταφατική. Οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στη δημοτική αρχή και τον σύλλογο, που ξεκίνησαν με το αίτημα να δοθούν ώρες χρήσης στη ΝΕΠ από το «Επ. Πετραλιάς» (ανήκει μεν στον Δήμο, αλλά παραχωρείται με πολυετή σύμβαση στον ΝΟΠ), κατέληξαν στην παραχώρηση οικοπέδου του Δήμου στα «δελφίνια», εκεί όπου στόχος είναι να οικοδομηθεί μια καινούργια ναυταθλητική εγκατάσταση. Τα ευχάριστα νέα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΝΕΠ Μανώλης Τσουραμάνης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κοπής της βασιλόπιτας του συλλόγου, χωρίς, βέβαια, να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα προτεινόμενα από τον Δήμο Πατρέων οικόπεδα.

Η «Π» έκανε την έρευνά της και παρουσιάζει σήμερα τα πέντε πιθανά σημεία ανέγερσης κολυμβητηρίου. Οπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν, οι προτεινόμενες περιοχές είναι η παραλία Προαστίου-Δαφνών το Κοτρώνι, το Ζαβλάνι, τα Ζαρουχλέικα κι ένα οικόπεδο στα Κρύα Ιτεών πλησίον του ποταμού Γλαύκου. Από τις πρώτες συζητήσεις στο στρατόπεδο της ΝΕΠ, ως πρώτη επιλογή προβάλει το οικόπεδο που βρίσκεται κοντά στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις στο πρώην εργοστάσιο Λαδόπουλου, καθώς η περιοχή κρίνεται ιδανική για «παιδομάζωμα» και «παρθένα σε υγροστιβικό επίπεδο».

Αποκλειστικό: Σε ποιο οικόπεδο θα γίνει το νέο κολυμβητήριο της ΝΕΠ - Φωτογραφίες Αποκλειστικό: Σε ποιο οικόπεδο θα γίνει το νέο κολυμβητήριο της ΝΕΠ - Φωτογραφίες
Το εύλογο ερώτημα είναι φυσικά πώς θα δημιουργηθεί το κολυμβητήριο. Πέραν από τους ιδίους πόρους που θα χρησιμοποιήσει η ΝΕΠ, ήδη γίνονται επαφές με υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια και, κυρίως, με την ΠΔΕ, προκειμένου να εντοπιστούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αλλωστε, ένα τέτοιο εγχείρημα -έστω κι αν πρόκειται για πισίνα διαστάσεων 25 μέτρων αι όχι «50άρα»- θα χρειαστεί αρκετές χιλιάδες ευρώ, οπότε είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση. Μάλιστα, στο μυαλό των ανθρώπων της ΝΕΠ είναι και η δημιουργία κυλικείου, γραφείων και ξενώνα που θα μπορεί να φιλοξενήσει αποστολές για προετοιμασίες και καμπ. Από την πλευρά του, βέβαια, ο Δήμος Πατρέων προχωράει σε αυτήν την πολυετή παραχώρηση χώρου, αλλά και με τη δικλίδα, ταυτόχρονα, ασφαλείας ότι τα έργα ανέγερσης του νέου κολυμβητηρίου θα προχωρούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Σε κάθε περίπτωση, πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα γνωρίζουμε οριστικά αν η Πάτρα θα αποκτήσει ένα ακόμη ναυταθλητικό κέντρο στον Νότιο Τομέα της πόλης.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Α) ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ-ΔΑΦΝΕΣ

Αποκλειστικό: Σε ποιο οικόπεδο θα γίνει το νέο κολυμβητήριο της ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Β) ΚΟΤΡΩΝΙ

Αποκλειστικό: Σε ποιο οικόπεδο θα γίνει το νέο κολυμβητήριο της ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Γ) ΖΑΒΛΑΝΙ

Αποκλειστικό: Σε ποιο οικόπεδο θα γίνει το νέο κολυμβητήριο της ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Δ) ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ

Αποκλειστικό: Σε ποιο οικόπεδο θα γίνει το νέο κολυμβητήριο της ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Ε) ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ

Αποκλειστικό: Σε ποιο οικόπεδο θα γίνει το νέο κολυμβητήριο της ΝΕΠ - Φωτογραφίες

 

 

