Απόλλων: Εξετάζει όλες τις επιλογές, σενάρια για wild card

Μπορεί η χρονιά να ολοκληρώθηκε για τον Απόλλωνα, όχι επιτυχημένα σε αγωνιστικό επίπεδο, όμως οι άνθρωποι της ομάδας εξετάζουν τα πάντα σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα και προγραμματίζουν από τώρα τις κινήσεις τους σε όλα τα επίπεδα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν συναντήσεις με πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τον χώρο, με ανθρώπους του μπάσκετ και γενικότερα επαφές για την καλύτερη οργάνωση σε όλο το φάσμα που αφορά μια μπασκετική ομάδα.

Ενα από τα ζητήματα που ενδεχομένως πέσει στο τραπέζι είναι η wild card, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να καταθέσει τον σχετικό φάκελο ο Απόλλων ώστε να διεκδικήσει την άνοδό του στη Elite League, εφόσον βέβαια προκύψει κενό.

Επιβεβαίωση «Π»: Ξανά στον Προμηθέα ο Χάρης Παρασκευόπουλος

Το είχε κάνει, άλλωστε και τον περασμένο Ιούνιο. Οι «μελανόλευκοι» είχαν καταθέσει επίσημα αίτημα για wild card στην ΕΟΚ και θεωρούσαν ότι ο σύλλογος πληρούσε τις προϋποθέσεις με την Ομοσπονδία όμως να έχει διαφορετική γνώμη και να τη δίνει στη Νίκη Βόλου.

Είναι προφανές πως αν οι «μελανόλευκοι» επιχειρήσουν και φέτος να διεκδικήσουν την άνοδο με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να προσεγγίσουν διαφορετικά την κατάσταση και να προετοιμαστούν και οι ίδιοι ακόμα καλύτερα, τώρα που γνωρίζουν το σκηνικό και έχουν την περυσινή εμπειρία.

Εκτός από το θέμα της wild card υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που εξετάζουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα με προτεραιότητα το αγωνιστικό, που περιλαμβάνει προπονητή και παίκτες.

Και εδώ θα αλλάξουν πράγματα, αλλά οι αποφάσεις θα ληφθούν με ψυχραιμία και αφού εξεταστούν όλα τα δεδομένα.

Το σίγουρο είναι πάντως, πως η διοίκηση του Απόλλωνα έχει ξεκινήσει από τώρα να κάνει τα πλάνα της για τη νέα σεζόν με μοναδικό στόχο την άνοδο της ομάδας στην Elite League. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Απόλλων πρέπει να φύγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα απ΄ αυτή την Κατηγορία.

