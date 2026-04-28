Απόλλων: Εξετάζει όλες τις επιλογές, σενάρια για wild card

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η διοίκηση του Απόλλωνα έχει ξεκινήσει από τώρα να κάνει τα πλάνα της για τη νέα σεζόν με μοναδικό στόχο την άνοδο

28 Απρ. 2026 12:19
Μπορεί η χρονιά να ολοκληρώθηκε για τον Απόλλωνα, όχι επιτυχημένα σε αγωνιστικό επίπεδο, όμως οι άνθρωποι της ομάδας εξετάζουν τα πάντα σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα και προγραμματίζουν από τώρα τις κινήσεις τους σε όλα τα επίπεδα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν συναντήσεις με πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τον χώρο, με ανθρώπους του μπάσκετ και γενικότερα επαφές για την καλύτερη οργάνωση σε όλο το φάσμα που αφορά μια μπασκετική ομάδα.

Ενα από τα ζητήματα που ενδεχομένως πέσει στο τραπέζι είναι η wild card, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να καταθέσει τον σχετικό φάκελο ο Απόλλων ώστε να διεκδικήσει την άνοδό του στη Elite League, εφόσον βέβαια προκύψει κενό.

Επιβεβαίωση «Π»: Ξανά στον Προμηθέα ο Χάρης Παρασκευόπουλος

Το είχε κάνει, άλλωστε και τον περασμένο Ιούνιο. Οι «μελανόλευκοι» είχαν καταθέσει επίσημα αίτημα για wild card στην ΕΟΚ και θεωρούσαν ότι ο σύλλογος πληρούσε τις προϋποθέσεις με την Ομοσπονδία όμως να έχει διαφορετική γνώμη και να τη δίνει στη Νίκη Βόλου.

Είναι προφανές πως αν οι «μελανόλευκοι» επιχειρήσουν και φέτος να διεκδικήσουν την άνοδο με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να προσεγγίσουν διαφορετικά την κατάσταση και να προετοιμαστούν και οι ίδιοι ακόμα καλύτερα, τώρα που γνωρίζουν το σκηνικό και έχουν την περυσινή εμπειρία.

Εκτός από το θέμα της wild card υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που εξετάζουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα με προτεραιότητα το αγωνιστικό, που περιλαμβάνει προπονητή και παίκτες.

Και εδώ θα αλλάξουν πράγματα, αλλά οι αποφάσεις θα ληφθούν με ψυχραιμία και αφού εξεταστούν όλα τα δεδομένα.

Το σίγουρο είναι πάντως, πως η διοίκηση του Απόλλωνα έχει ξεκινήσει από τώρα να κάνει τα πλάνα της για τη νέα σεζόν με μοναδικό στόχο την άνοδο της ομάδας στην Elite League. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Απόλλων πρέπει να φύγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα απ΄ αυτή την Κατηγορία.

12:47 Πάτρα: Ο Ευγένιος Βούλγαρης άνοιξε τη «Μελωδική τροπικότητα» στις «Δευτέρες στο Ωδείο» ΦΩΤΟ
12:46 Μεξικό: Χειροπέδες σε βαρόνο ναρκωτικών, πως έγινε η επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
12:40 Πρωτοβουλία για την Σούδα: « Να κλείσει άμεσα η βάση, κάλεσμα σε πολίτες για πορεία»
12:39 Σαβάλια: Κλειστά για μία ημέρα Δημοτικό και Νηπιαγωγείο λόγω βλάβης σε αγωγό άρδευσης
12:34 Αυτός είναι ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Οι μαρτυρίες για το διπλό αιματηρό πέρασμα ΦΩΤΟ
12:32 Αγγελόπουλος στον Peloponnisos FM: «Ο υποβιβασμός μας πείσμωσε… και μας έφερε πίσω!»
12:28 Πρωτομαγιά στην Πάτρα: Συναυλία στα Υψηλά Αλώνια με εργατικά τραγούδια και δυνατά μηνύματα
12:24 Ποια είναι η εκτίμηση για τις αυξήσεις των συντάξεων
12:20 Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο καλεί πολίτες και φοιτητές σε δράση καθαρισμού στην Πλαζ
12:19 Απόλλων: Εξετάζει όλες τις επιλογές, σενάρια για wild card
12:16 Μητσοτάκης στη Βασιλίσσης Όλγας για την ανάπλαση που άνοιξε ξανά μετά από έξι χρόνια
12:13 Αιτωλικό: Τον «μπλόκαραν» με τέσσερις παράτυπους αλλοδαπούς στο αυτοκίνητο
12:10 Γαστούνη: Τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν πάνω του χασίς
12:02 Ζαχάρω: Μεθυσμένος οδηγός το έβαλε στα πόδια σε έλεγχο και κατέληξε με χειροπέδες
12:00 Πάτρα: Ο Κώστας Μαλαμής παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεβαίνει κι’ αυτός στο «βαγόνι» του Αλέξη Τσίπρα
11:59 Οι «ευκαιρίες» της ΔΕΗ από τη μία, τα αδιέξοδα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την άλλη και στη μέση οι κυβερνητικές ευθύνες
11:54 Μικρή άνοδο και αναμονή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:53 Πάτρα: Τον «τσάκωσαν» με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του – Είχε μέσα καλώδια και ανταλλακτικά
11:50 Πάτρα: Έβγαλαν «λαβράκι» σε έλεγχο Τροχαίας – Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
11:46 Πάτρα: Τους έπιασαν πάνω από αυτοκίνητο που πήγαν να «ανοίξουν» – Εμπλέκονται και σε κλοπές
