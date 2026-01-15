Αποστολάκης: «Θα είμαι ξανά υποψήφιος» – Χωρίς κομματική ταυτότητα προς το παρόν

Την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες εκλογές γνωστοποίησε ο Ευάγγελος Αποστολάκης, αφήνοντας ανοιχτό το με ποιο πολιτικό σχήμα θα κατέβει, ενώ σχολίασε τις πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

15 Ιαν. 2026 11:17
Pelop News

Την επιστροφή του στην εκλογική μάχη προανήγγειλε ο πρώην υπουργός, ανεξάρτητος βουλευτής και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει με ποιο κόμμα θα είναι υποψήφιος.

Μιλώντας στο ERTNEWS, ο κ. Αποστολάκης χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσες» τις πολιτικές κινήσεις τόσο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξης Τσίπρας όσο και της Μαρία Καρυστιανού.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι πρόκειται για πολιτικό με κυβερνητική εμπειρία, ο οποίος έχει δείξει πως μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες καταστάσεις. Για τη Μαρία Καρυστιανού, υπογράμμισε ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της υπόθεσης των Τεμπών, τονίζοντας πως χωρίς τη δική της παρουσία η εξέλιξη της υπόθεσης θα μπορούσε να είναι διαφορετική.

Όπως ανέφερε, ωστόσο, «εκείνη που τελικά αποφασίζει είναι η κοινωνία και οι ψηφοφόροι», αφήνοντας ανοιχτό το πώς θα σταθούν αυτά τα εγχειρήματα στον δημόσιο διάλογο και στην κάλπη.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο κ. Αποστολάκης αναφέρθηκε στην υποδοχή της φρεγάτας Belharra «Κίμων», κάνοντας λόγο για «μεγάλη ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις». Τόνισε ότι πρόκειται για πλοία πέμπτης γενιάς, με προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες, τα οποία αλλάζουν τη φιλοσοφία και την αποτρεπτική ισχύ του ελληνικού στόλου στην ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σημείωσε, με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την παραλαβή και των τεσσάρων πλοίων, η επιχειρησιακή δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση στην ανανέωση του στόλου συνδέεται άμεσα με τη δύσκολη δημοσιονομική περίοδο των προηγούμενων ετών.

