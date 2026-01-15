Απότομες αυξήσεις σακχάρου μετά τα γεύματα συνδέονται με 69% υψηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ

Νέα επιστημονική μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, καταδεικνύει ότι οι απότομες αυξήσεις των επιπέδων σακχάρου στο αίμα μετά τα γεύματα (μεταγευματική υπεργλυκαιμία) συνδέονται με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Diabetes, Obesity and Metabolism, αξιοποίησε γενετικά και κλινικά δεδομένα από τη βρετανική βιοτράπεζα UK Biobank, αναλύοντας πληροφορίες από περισσότερα από 350.000 άτομα ηλικίας 40–69 ετών.

Οι ερευνητές εξέτασαν δείκτες όπως η γλυκόζη νηστείας, τα επίπεδα ινσουλίνης και κυρίως τα επίπεδα σακχάρου δύο ώρες μετά τη λήψη γεύματος. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Μεντελιανής τυχαιοποίησης (Mendelian randomisation), η οποία επιτρέπει την εκτίμηση αιτιολογικών σχέσεων μέσω γενετικών παραλλαγών, διαπίστωσαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα σακχάρου μετά τα γεύματα συνδέονται με 69% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ.

Το εύρημα αυτό δεν φαίνεται να εξηγείται από αλλαγές στο συνολικό όγκο του εγκεφάλου ή από βλάβες στη λευκή ουσία, υποδηλώνοντας ότι ο κίνδυνος πιθανότατα προκύπτει από πιο λεπτούς, ακόμη μη πλήρως κατανοητούς μηχανισμούς στον εγκέφαλο.

Προηγούμενες μελέτες έχουν ήδη συσχετίσει την υπεργλυκαιμία, τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και την αντίσταση στην ινσουλίνη με επιδείνωση της εγκεφαλικής υγείας, ωστόσο η παρούσα έρευνα εστιάζει ειδικά στην μεταγευματική φάση ως ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου.

Ο δρ Άντριου Μέισον, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της καλής διαχείρισης των επιπέδων σακχάρου όχι μόνο σε βάθος χρόνου, αλλά ιδιαίτερα μετά τα γεύματα. Μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέες στρατηγικές πρόληψης της νόσου Αλτσχάιμερ στο μέλλον.»

Οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σε μεγαλύτερους πληθυσμούς και διαφορετικές ηλικιακές ομάδες για την πλήρη επιβεβαίωση και κατανόηση των μηχανισμών.

Η πρωτότυπη δημοσίευση: https://dom-pubs.pericles-prod.literatumonline.com/doi/10.1111/dom.70353

