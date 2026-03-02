ΑΠΣ Πάτραι: Παρέμβαση Γιώργου Παπαχριστόπουλου για τη διαιτησία στα play off – «Ζητάμε σεβασμό και ίση μεταχείριση»

Σε έντονο ύφος τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΑΠΣ Πάτραι, Γιώργος Παπαχριστόπουλος, εκφράζοντας τη στεναχώρια και την αγανάκτησή του για όσα, όπως ανέφερε, βίωσε η ομάδα του στα πρόσφατα παιχνίδια των play off.

Όπως δήλωσε, το αίσθημα που κυριαρχεί στις τάξεις του συλλόγου είναι η πικρία, τονίζοντας πως «ο κόσμος είδε» και πως οι ποδοσφαιριστές έζησαν τις στιγμές «μέσα στο γήπεδο». Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η ομάδα δεν ζητά καμία εύνοια, αλλά το αυτονόητο: σεβασμό και ίση μεταχείριση.

«Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω από αυτό που αξίζουμε. Ζητάμε να προστατεύεται ο κόπος των παιδιών μας και η καθημερινή προσπάθεια που κάνει ο σύλλογος», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι ως πρόεδρος φέρει ευθύνη απέναντι στην ιστορία του σωματείου και τον κόσμο του.

Αίτημα για μη ορισμό του συγκεκριμένου διαιτητή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της διαιτησίας, εκφράζοντας τη θέση ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής δεν θα πρέπει να συνεχίσει να ορίζεται σε αγώνες των play off. Όπως τόνισε, το καλό του πρωταθλήματος και η διατήρηση της ηρεμίας προϋποθέτουν «καθαρές λύσεις».

Ο κ. Παπαχριστόπουλος υπογράμμισε ότι θα απευθυνθεί θεσμικά στο ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και σε κάθε αρμόδια αρχή, με σεβασμό αλλά και αποφασιστικότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί – όπως είπε – η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και η αξιοπιστία της διοργάνωσης.

«Δικαιοσύνη για το ποδόσφαιρο»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΑΠΣ Πάτραι τόνισε πως θα συνεχίσει να ζητά «το αυτονόητο», δηλαδή δικαιοσύνη για το ποδόσφαιρο, για τις ομάδες, τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο που στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες των συλλόγων.

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί να «χτίζει καριέρα» στις πλάτες ανθρώπων που συμμετέχουν συλλογικά στην προσπάθεια για υγιή ανταγωνισμό, ούτε να ακυρώνει με «δύο σφυρίγματα» τον αγώνα και τη θυσία ανθρώπων που, όπως είπε, «ματώνουν» οικονομικά για να διατηρούν ζωντανά τα σωματεία και να προσφέρουν διέξοδο στη νεολαία μέσα από τον αθλητισμό.

«Το “εμείς” είναι μεγαλύτερο από το “εγώ” και αυτό θα επικρατήσει», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Παπαχριστόπουλου:

Ως Πρόεδρος του ΑΠΣ Πάτραι δεν μπορώ να κρύψω τη στεναχώρια και την αγανάκτησή μου για όσα βιώσαμε ως Ομάδα,ο κόσμος είδε….Οι ποδοσφαιριστές μας το έζησαν μέσα στο γήπεδο. Και αυτό που μένει είναι ένα αίσθημα πικρίας.

Εμείς δεν ζητάμε εύνοια.

Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω από αυτό που αξίζουμε. Ζητάμε σεβασμό. Ζητάμε ίση μεταχείριση. Ζητάμε να προστατεύεται ο κόπος των παιδιών μας και η προσπάθεια που κάνει καθημερινά αυτός ο σύλλογος.

Εχω ευθύνη απέναντι στην ιστορία του Σωματείου μου και τον κόσμο του συλλόγου μας.

Γι’ αυτό και θεωρώ/θεωρούμε αυτονόητο ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής δεν μπορεί να συνεχίσει να ορίζεται σε αγώνες των play off.

Το καλό του πρωταθλήματος και η ηρεμία όλων προϋποθέτουν καθαρές λύσεις.

Θα απευθυνθώ/απευθυνθουμε θεσμικά στο ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και σε κάθε αρμόδια αρχή, με σεβασμό αλλά και αποφασιστικότητα.

Τέλος, κάθε μέρα θα ζητώ το αυτονόητο.

Θα ζητώ δικαιοσύνη για το ποδόσφαιρο.

Γιατί αυτό αξίζουν οι ομάδες, οι ποδοσφαιριστές και ο κόσμος που γεμίζει τα γήπεδα με αγάπη και πίστη.

Κανείς δεν θα χτίσει καριέρα στις πλάτες των ανθρώπων που συμμετέχουν συλλογικά στην προσπάθεια,ώστε να υπάρξει υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων,κανείς δεν μπορεί να τσαλαπατήσει με δύο σφυρίγματα των αγώνα των ανθρώπων που οικονομικά «ματώνουν» για να υπάρχει οποιαδήποτε Σωματείο που προσφέρει στην κοινωνία για να μαζεύονται τα παιδιά μας στα γήπεδα .

Το “Εμείς” είναι μεγαλύτερο από το “εγώ” ….και αυτό θα επικρατήσει!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



