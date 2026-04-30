Άραξος: Έρχονται παρεμβάσεις για να αλλάξει η εικόνα του αεροδρομίου – Τι προβλέπεται

Σε φάση δρομολόγησης μπαίνει πακέτο τεχνικών παρεμβάσεων στο αεροδρόμιο του Αράξου, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού πριν και μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Οι εργασίες αφορούν κρίσιμες υποδομές και έρχονται ενώ παραμένει ανοιχτή η διαδικασία παραχώρησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων.

30 Απρ. 2026 13:00
Αλλάζει όψη το αεροδρόμιο Αράξου σε ό,τι αφορά την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό. Τα προβλεπόμενα έργα, τεχνικής φύσεως ως επί το πλείστον, είναι στη φάση της τελικής δρομολόγησης σύμφωνα με πηγές από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Η απόφαση για να γίνουν μέσα στο επόμενο διάστημα τα συγκεκριμένα έργα εκπορεύτηκε αφενός από την εισήγηση της αερολιμενάρχη Ελένης Γιαννάκη, που ειδικά ενόψει καλοκαιρινής περιόδου ζήτησε επίσπευση μερικών εργασιών στο αεροδρόμιο, αφετέρου από την πρόθεση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για περαιτέρω αναβάθμιση του αεροδρομίου.

Η αερολιμενάρχης Αράξου έχει κάνει ήδη εισηγήσεις για την αναμόρφωση χώρων του αεροδρομίου

Εδώ και λίγες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την παραχώρηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων σε ιδιώτες, ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, θα απαιτηθεί να περάσουν ακόμη ένα έως δύο χρόνια.

Σ’ αυτό το μεσοδιάστημα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το αεροδρόμιο του Αράξου, το οποίο περιλαμβάνεται στα 22 υπό παραχώρηση αεροδρόμια, θα προσπαθήσει να αναβαθμίσει, στο μέτρο του δυνατού, τις εγκαταστάσεις των κρατικών αεροδρομίων.

Η διοίκηση της ΥΠΑ, διαπιστώνοντας τη δυναμική που παρουσιάζει ο Άραξος, ειδικά τα τελευταία χρόνια, επιθυμεί να συμβάλει περαιτέρω στην αξιοποίησή του, κυρίως σε ό,τι αφορά τεχνικά ζητήματα.

Πριν από λίγο καιρό, η «Π» αποκάλυψε ότι η αερολιμενάρχης Ελένη Γιαννάκη είχε αποστείλει επιστολή με αιτήματα, τα οποία επιθυμεί να υλοποιηθούν ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π» από πηγές της ΥΠΑ, το επόμενο διάστημα δρομολογούνται συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες του αεροδρομίου προς τους επιβάτες και θα το καταστήσουν πιο λειτουργικό.

Μεταξύ των έργων που σχεδιάζεται η άμεση δρομολόγησή τους είναι: αποκατάσταση βλαβών υποσταθμού μέσης τάσης, αντικατάσταση πυροσβεστικών αντλητικών συγκροτημάτων, αποψίλωση χώρων του Κρατικού Αερολιμένα, συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, συντήρηση και επισκευή συστήματος επεξεργασίας πόσιμου νερού, αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση WC και λοιπών χώρων υγιεινής.

Παράλληλα, υπό εξέταση για υλοποίηση στο προσεχές μέλλον βρίσκονται τα εξής έργα: στεγανοποίηση τμημάτων κτιρίων αφίξεων, αναχωρήσεων και στεγάστρων, έλεγχος και καταγραφή βλαβών στον πίνακα διαχείρισης λειτουργιών αερολιμένα (BMS), στις μεταφορικές ταινίες, στις ηλεκτρικές πόρτες και στα green boxes, αποκατάσταση της περίφραξης του αερολιμένα και των απαλλοτριωμένων χώρων.

Εκτίμηση των υπευθύνων και της ΥΠΑ και του αεροδρομίου είναι ότι εφόσον πραγματοποιηθούν οι παραπάνω παρεμβάσεις, θα βελτιώσουν τόσο την εξωτερική, όσο και την εσωτερική εικόνα του αεροδρομίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένες από αυτές τις εργασίες θα υλοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι του 2026.

