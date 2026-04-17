Αρχαία Ολυμπία: Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στην «111», χειροπέδες για παράνομη μεταφορά αμνοεριφίων

Παραβίαση των μέτρων για την ευλογιά των προβάτων. Σύλληψη άνδρα για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και σχετικής απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

17 Απρ. 2026 10:53
Pelop News

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό 111, στο ύψος του Κούμανι της Αρχαίας Ολυμπίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε φορτηγό,  που οδηγούσε ο κατηγορούμενος  και διαπίστωσαν ότι μετέφερε συνολικά -16- αμνοερίφια,  στερούμενος υγειονομικού πιστοποιητικού μετακίνησης τους και κατά παράβαση σχετικής απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την πρόληψη της διασποράς του νοσήματος της ευλογιάς.

Το φορτηγό όχημα κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ τα αμνοερίφια εξετάστηκαν από κτηνίατρο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ηλείας και τα ιατρικά δείγματα θα αποσταλούν για εργαστηριακή ανάλυση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:40 Mπάρακ: «Συμφωνεί ο Τραμπ για την απόκτηση των F35 από την Τουρκία»
12:37 Δυτική Αχαΐα: Χειροπέδες μετά από έφοδο σε σπίτι με κάνναβη, όπλο και μετρητά
12:32 Η Θύελλα φιλικό τεστ με τον Παλληξουριακό
12:31 Πλεύρης: Ξεσπά για fake news περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη
12:27 Φρίκη στον Βόλο: Αδιανόητη κακοποίηση γάτας – Βρέθηκε να σέρνει τα νεογέννητα μικρά της από την ουρά
12:21 Λίβανος: «Είμαστε με το δάχτυλο στην σκανδάλη αν…»
12:17 Σοκ στην Κόρινθο: Σορός 17χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας ΒΙΝΤΕΟ
12:11 Μεταξόχωρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κίσσαβου
12:07 Πανεπιστήμιο Πατρών: Δυναμική παρουσία στις Εορτές Εξόδου για τα 200 χρόνια από το Μεσολόγγι ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Νέα στοιχεία για την υπόθεση της νεκρής 30χρονης στην Αθήνα: Αίματα στο παράθυρο και γρίφος με τον 4ο όροφο
11:54 Τραμπ, Νετανιάχου, Πάπας Λέων, και Μπέκαμ στους 100 πιο υπεραστικούς του πλανήτη, δείτε ποιοι άλλοι είναι
11:52 Κεφαλονιά: Λύγισε η μητέρα της Μυρτούς – Ήταν η ψυχή μου, θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της ΒΙΝΤΕΟ
11:47 Πάτρα: Ο Mikeius φέρνει απόψε στο Πάνθεον το «Incorrect» με νέο stand up χωρίς φίλτρα
11:42 Την Κυριακή ο αγώνας γιορτή και η απονομή στην πρωταθλήτρια Παναχαϊκή
11:37 Κεφαλονιά: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι 3 για τη Μυρτώ, την ώρα που η οικογένεια τη ντύνει νύφη για το τελευταίο αντίο
11:27 Γεωργιάδης για την 19χρονη Μυρτώ: Μηνύει λογαριασμό στο TikTok για στοχοποίηση γιατρών
11:25 Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
11:20 «Θα χρειαστούν ίσως και 6 μήνες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν» υποστηρίζουν ευρωπαίοι ηγέτες
11:20 Πάτρα: Αναβάλλεται η συναυλία «Talking in jazz» στις «Δευτέρες στο Ωδείο»
11:15 ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό συμπλήρωμα για μνήμη και νευρικό σύστημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
