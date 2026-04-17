Αρχαία Ολυμπία: Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στην «111», χειροπέδες για παράνομη μεταφορά αμνοεριφίων

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό 111, στο ύψος του Κούμανι της Αρχαίας Ολυμπίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε φορτηγό, που οδηγούσε ο κατηγορούμενος και διαπίστωσαν ότι μετέφερε συνολικά -16- αμνοερίφια, στερούμενος υγειονομικού πιστοποιητικού μετακίνησης τους και κατά παράβαση σχετικής απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την πρόληψη της διασποράς του νοσήματος της ευλογιάς.

Το φορτηγό όχημα κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ τα αμνοερίφια εξετάστηκαν από κτηνίατρο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ηλείας και τα ιατρικά δείγματα θα αποσταλούν για εργαστηριακή ανάλυση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



