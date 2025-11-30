Άρειος Πάγος: Επικύρωση ποινής σε συμβολαιογράφο για κύκλωμα ψευδών αναγνωρίσεων παιδιών σε Πάτρα και Ρίο

Την απόφαση καταδίκης συμβολαιογράφου, που φέρεται να συμμετείχε σε κύκλωμα το οποίο διευκόλυνε αλλοδαπούς να εμφανιστούν ως δήθεν βιολογικοί πατέρες ανηλίκων παιδιών από γυναίκες Ρομά στην Πάτρα και το Ρίο, επικύρωσε ο Άρειος Πάγος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το κύκλωμα είχε προχωρήσει σε συνολικά 18 εκούσιες αναγνωρίσεις παιδιών εκτός γάμου, μέσω ψευδών δηλώσεων πατρότητας. Στόχος ήταν οι αλλοδαποί να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για την οικογενειακή επανένωση και την προστασία ανηλίκων. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, οι συγκεκριμένοι άνδρες δεν είχαν καμία βιολογική ή οικογενειακή σχέση με τα παιδιά.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών είχε κρίνει ένοχη τη συμβολαιογράφο για ψευδείς βεβαιώσεις κατ’ εξακολούθηση, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή. Η ίδια προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, ζητώντας την αναίρεση της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η πράξη της συνιστούσε παράβαση καθήκοντος και όχι το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης.

Το ανώτατο δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε την αίτηση ως αβάσιμη, κρίνοντας ότι η νομική στοιχειοθέτηση της πράξης ήταν ορθή και ότι δεν προέκυπταν λόγοι αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου. Με την επικύρωση της ποινής, η καταδικαστική απόφαση καθίσταται πλέον τελεσίδικη.

Μετά την εξέλιξη αυτή, αναμένεται να κινηθεί και η πειθαρχική διαδικασία κατά των εμπλεκόμενων συμβολαιογράφων από τα αρμόδια όργανα. Η υπόθεση είχε έρθει στο φως έπειτα από καταγγελία αστυνομικού, ο οποίος αποκάλυψε τη δράση του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν τον νόμο 4251/2014 προκειμένου να εξασφαλίζονται άδειες διαμονής μέσα από ψευδείς συμβολαιογραφικές πράξεις.

Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο στις διωκτικές αρχές όσο και στον νομικό κόσμο, καθώς ανέδειξε κενά και αδυναμίες στον έλεγχο των διαδικασιών αναγνώρισης ανηλίκων και έκδοσης αδειών διαμονής, ειδικά για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η υπόθεση παραμένει ανοικτή ως προς το πειθαρχικό σκέλος, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση τυχόν ευρύτερου δικτύου εμπλεκομένων.

