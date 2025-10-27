Αργεντινή: Νίκη της παράταξης του προέδρου Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Μιλέι δεσμεύεται να προχωρήσει στο μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων, στην Αργεντινή.

27 Οκτ. 2025 8:50
Η μεγάλη κερδισμένη στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στην Αργεντινή, ήταν η παράταξη LLA (La Libertad Avanza) του πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι, εξασφαλίζοντας το 40,8% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο έναντι 24,5% της περονιστικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Προηγείται μάλιστα ακόμη και στην επαρχία του Μπουένος Άιρες – προπύργιο των Περονιστών – με 41,5% έναντι 40,8%. Στις τοπικές εκλογές της 7ης Σεπτεμβρίου, η παράταξη LLA είχε ηττηθεί με διαφορά 14 μονάδων.

Με καταμετρημένο πάνω από το 90% των ψήφων, η La Libertad Avanza («Η Ελευθερία Προχωρά») προβλέπεται πως θα εξασφαλίσει 64 έδρες στη Βουλή έναντι 31 των Περονιστών, έκβαση που ισοδυναμεί με εμφατική νίκη του Μιλέι, αφού η παράταξή του μαζί με τους συμμάχους της χρειάζεται 86 ψήφους για να ελέγχει το 1/3 των εδρών και άρα να εμποδίζει την αντιπολίτευση να ξεπερνά τα βέτο του σε νόμους που ο πρόεδρος λέει πως θα απειλούσαν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Ο Μιλέι δεσμεύεται να προχωρήσει στο μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων

Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο Μιλέι απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες και  δεσμεύτηκε να προχωρήσει στο «μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων».

Με καταμετρημένο το 97% των ψήφων, η παράταξη La Libertad Avanza («Η Ελευθερία Προχωρά») εξασφαλίζει 40,7% έναντι 31,6% της περονιστικής αντιπολίτευσης, διαψεύδοντας πολλές δημοσκοπήσεις που προμήνυαν αμφίρροπη αναμέτρηση. Η παράταξη του Μιλέι αναμένεται να τριπλασιάσει σχεδόν την κοινοβουλευτική της δύναμη και με τη βοήθεια των συμμάχων της δεν θα επιτρέψει στην αντιπολίτευση να ξεπερνά τα βέτο του σε νόμους που ο πρόεδρος λέει πως θα απειλούσαν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Μιλέι, η παράταξη La Libertad Avanza θα αυξήσει τους βουλευτές της από 37 σε 101 (επί συνόλου 257) και τους γερουσιαστές της από έξι σε 20 (επί συνόλου 72).

Ο Χαβιέρ Μιλέι επιχείρησε πάντως να προσεγγίσει στελέχη της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως «υπάρχουν δεκάδες βουλευτές και γερουσιαστές με τους οποίους μπορούμε να καταλήξουμε σε βασικές συμφωνίες» για μεταρρυθμίσεις.

