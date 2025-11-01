Αργυρώ Ζέρβα στο «Agrown 2025»: «Συντονισμένη στρατηγική και νέες υποδομές για έναν σύγχρονο αγροτικό τομέα»

Στην ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών αναφέρθηκε η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αργυρώ Ζέρβα κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο κι Εκθεση «Agrown».

Το συνέδριο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο και συντονιστής στο session ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαϊας και εκδότης της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Θεόδωρος Λουλούδης.

Η συζήτηση περιστράφηκε στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ενωσιακών πόρων και την δημιουργία κατάλληλων υποδομών, στοιχεία που αποτελούν θεμέλια για έναν ισχυρό αγροτικό τομέα που θα στηρίξει την εθνική οικονομία.

«Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε πολλές κρίσεις, οικονομικές, υγειονομικές, ενεργειακές, γεωπολιτικές, κλπ, οι οποίες έχουν επηρεάσει σημαντικά τον πρωτογενή τομέα», δήλωσε στο ξεκίνημα των τοποθετήσεών της η Αργυρώ Ζέρβα και πρόσθεσε τα εξής: «Την ίδια στιγμή, η νέα ΚΑΠ ξεκίνησε με πολλούς προβληματισμούς από τους παραγωγούς. Προβληματισμούς για το αν η αρχιτεκτονική του πλάνου μπορεί να επιφέρει σταθερό εισόδημα και προοπτικές. Τα προβλήματα είναι γνωστά κι έχουν να κάνουν με τον κατακερματισμό του κλήρου, το υψηλό κόστος παραγωγής, τη μεγάλη εξάρτηση από τις άμεσες ενισχύσεις, τη γήρανση του αγροτικού κόσμου, την κλιματική κρίση που πιέζει τους φυσικούς πόρους, κ.ά. Για να αντιμετωπιστούν, λοιπόν, όλα τα παραπάνω χρειάζεται συντονισμένη κι όχι μεμονωμένη στρατηγική».

Στη συνέχεια, η Αργυρώ Ζέρβα παρουσίασε τους άξονες δράσης της εθνικής πολιτικής: «Ο πρώτος άξονας είναι ο εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων. Θέλουμε οι παραγωγοί μας να παράγουν περισσότερο και με χαμηλότερο κόστος. Επενδύουμε σε υποδομές αποθήκευσης και τυποποίησης και διευκολύνουμε στη ρευστότητα, τρέχοντας χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Παράλληλα, θέλουμε να μειωθεί η εξάρτησή μας από τις άμεσες ενισχύσεις, από τις επιδοτήσεις. Μπορεί για τους περισσότερους αγρότες να είναι βασικές στηρίξεις, όμως το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος στη σημερινή εποχή πρέπει να προέρχεται από την αγορά και οι επιδοτήσεις πρέπει να είναι απλά ένα δίχτυ ασφαλείας σε έκτακτες κρίσεις.

Ο τρίτος άξονας αφορά τις συνεργασίες. Δίνουμε σημασία στις συνέργειες, σε ομάδες παραγωγών, σε συνεταιρισμούς, καθώς ένας αγρότης δεν μπορεί να σταθεί μόνος του στο σημερινό περιβάλλον. Με τις συνέργειες είναι ευκολότερη και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα, ο κλάδος θέλει ηλικιακή ανανέωση. Μια ανανέωση όχι μόνο μέσω της διαδοχής, από τη δεύτερη και την τρίτη γενιά, αλλά με την είσοδο νέων αγροτών, καταρτισμένων με συμβουλευτικές υπηρεσίες. Προωθούμε προγράμματα για νέους αγρότες, βοηθάμε στη ρευστότητα και στην κατάρτιση των νέων ανθρώπων με συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επίσης, επενδυουμε στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση. Δίνουμε ευκαιρίες για νέες πρακτικές παραγωγής, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, ενισχύουμε τις νησιωτικές και τις απομακρυσμένες περιοχές για να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Χωρίς βασικές υποδομές δεν μπορούμε να έχουμε αγροτική παραγωγή. Επίσης, η διαχείριση των υδάτων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Στηρίζουμε τα έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων, τη βελτίωση της οδοποιίας και τις αναπλάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές. Θέλουμε τεχνολογία και ψηφιακές υπηρεσίες για όλους. Τέλος, συμμετέχουμε και στα έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές. Σε αυτό συμβάλλουν και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως π.χ. στα μεγάλα αρδευτικά έργα».

Στην ερώτηση του Θεόδωρου Λουλούδη για τον έλεγχο επίτευξης των στόχων και την αξιολόγηση των πολιτικών που ακολουθούνται, η Αργυρώ Ζέρβα απάντησε ως εξής: «Πάντοτε γίνεται αξιολόγηση σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό θα συμβεί και τώρα και θα μας βοηθήσει να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου».

Τέλος, η Αργυρώ Ζέρβα τοποθετήθηκε και για το μείζον πρόβλημα της κλιματικής κρίσης: «Η κλιματική κρίση είναι εδώ κι επηρεάζει την αγροτική παραγωγή. Σε ό,τι αφορά το νερό, καταναλώνουμε από τα μεγαλύτερα ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, ενώ παρατηρείται εποχική ανισοκατανομή στη διαθεσιμότητα των υδάτων. Το χειμώνα, δηλαδή, έχουμε υπερεπάρκεια, αλλά με τα νερά να χάνονται στη θάλασσα, ενώ το καλοκαίρι δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα. Στη χώρα μας, δυστυχώς, υπάρχει μικρός αριθμός ταμιευτήρων σε σχέση με τις ανάγκες μας. Αν συνεχίσουμε με αυτήν την κατανάλωση στους υπόγειους υδροφορείς, θα έχουμε ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των αποθεμάτων»

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Εφημερίδα Συνείδηση και την Εφημερίδα Πελοπόννησος, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι εργασίες του πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Αγρίνιο.

