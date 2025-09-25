Αρης Γαρώνης: Από τη φωλιά του Σκαγιοπουλείου στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – «Οι δυσκολίες δεν πρέπει να φράζουν τα όνειρά μας»

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι ένα από τα παιδιά μας είναι ανάμεσα στους επιτυχόντες» μας έγραφε στο μήνυμά του ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Νίκος Σταθακόπουλος την ημέρα της ανακοίνωσης των βάσεων.

Κι αυτό το παιδί είναι ο Αριστείδης (Αρης) Γαρώνης, ο οποίος ζει τα 11 τελευταία χρόνια στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Σκαγιοπούλειο. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να βάλει στόχο, να εργαστεί και να τον πετύχει. Ετσι ανήκει πλέον στις τάξεις των πρωτοετών που θα καθίσουν στα φοιτητικά έδρανα της Σχολής Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου στη Σητεία.

Ο Αρης, αν και κλήθηκε στην τρυφερή ηλικία των έξι ετών να βιώσει τον βίαιο αποχωρισμό από την οικογένειά του και να μεταφερθεί στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας του Σκαγιοπουλείου, δεν σταμάτησε να κοιτάζει τον ουρανό, να μετράει τα αστέρια, να ονειρεύεται και να βάζει στόχους.

Οι δυσκολίες και τα εμπόδια με τα οποία κλήθηκε να αναμετρηθεί, δεν τον πτόησαν. Αντίθετα στην περίπτωσή του μάλλον τον ενδυνάμωσαν ώστε να υλοποιήσει τα όνειρά του. Ενα από αυτά η εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο.

-Αρη, σε βρίσκουμε την ώρα που ετοιμάζεις τις βαλίτσες σου για να αναχωρήσεις για το πανεπιστήμιό σου. Ποια είναι τα συναισθήματά σου και ποια όνειρα κουβαλάς μέσα σε αυτές;

Χαρά αλλά και μια λύπη που φεύγω από την Πάτρα. Για όλα όμως πρέπει να κάνεις μια αρχή. Κάθε αρχή και δύσκολη! Ονειρεύομαι να τελειώσω τη σχολή μου, να καταφέρω να πάρω το πτυχίο μου ώστε να απασχοληθώ στο μέλλον αλλά και να περάσω όμορφα τα φοιτητικά μου χρόνια!

-Είσαι ένα από τα παιδιά που ζουν στο πλαίσιο ενός ιδρύματος. Ωστόσο αυτό δεν σε εμπόδισε να πετύχεις τον στόχο σου. Πόσο υποστηρικτικό ήταν το περιβάλλον που ζεις στην προσπάθειά σου;

Ηταν υποστηρικτικό γιατί είχα τη δυνατότητα να κάνω φροντιστήρια, ώστε να τα καταφέρω, παράλληλα έμεινα προσηλωμένος στον στόχο μου που ήταν το πανεπιστήμιο! Επιπλέον κάποιοι άνθρωποι σε συνεργασία με το Σκαγιοπούλειο πρόσφεραν δωρεές και υπηρεσίες ώστε να με βοηθήσουν να πετύχω τον στόχο μου.

Το περιβάλλον που ζω με υποστήριξε και ψυχολογικά όταν κάποιες φορές κουραζόμουν και σκεφτόμουν να τα παρατήσω.

-Αντίστοιχα, το σχολικό περιβάλλον στο οποίο φοιτούσες ήταν βοηθητικό; Υπήρξαν στιγμές που βίωσες την απόρριψη ή την απογοήτευση;

Φοιτούσα στο 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας και οι καθηγητές μου ήταν πολύ βοηθητικοί και υποστηρικτικοί μέχρι την τελευταία στιγμή! Υπήρχαν βέβαια και δύσκολες στιγμές, αλλά εγώ πάντα άκουγα τις συμβουλές των καθηγητών μου.

-Υπάρχει κάτι που σε έχει πικράνει και το κουβαλάς μέσα σου είτε από τη σχολική σου πορεία είτε από τις συνθήκες διαβίωσης στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας και το οποίο πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιωθεί ώστε να μην βρεθούν με αυτό αντιμέτωπα και άλλα παιδιά;

Σε ένα Κέντρο Παιδικής Προστασίας, πρέπει να μοιράζεσαι τον χώρο και το δωμάτιό σου με άλλα παιδιά και δεν είναι πάντα εύκολο όταν πρέπει να απομονωθείς για να διαβάσεις, ειδικά για τις Πανελλήνιες. Πολλές φορές έπρεπε να διαβάζω, ενώ άλλα παιδιά έκαναν φασαρία και δεν έπαιρναν στα σοβαρά την προσπάθειά μου.

-Τώρα γυρίζεις μία νέα σελίδα στη ζωή σου. Το Σκαγιοπούλειο θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα σε αυτή;

Το Σκαγιοπούλειο θα μου λείψει, αλλά θα συνεχίσει να με υποστηρίζει οικονομικά μέχρι να τελειώσω το πανεπιστήμιο αλλά και συναισθηματικά μέσα από τους δεσμούς ανθρώπους που έχω κάνει αυτά τα 11 χρόνια που ζω εδώ. Οταν θα επιστρέφω στην Πάτρα θα μπορώ να διαμένω στο Σκαγιοπούλειο.

-Πώς σκέφτεσαι την πορεία σου από δω και πέρα;

Θα ήθελα να πάρω το πτυχίο μου και να βρω δουλειά πάνω στο αντικείμενό μου που είναι η Διαιτολογία και αν έχω τη δυνατότητα να μπορέσω συνεχίσω τις σπουδές μου.

-Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στα παιδιά που αφήνεις πίσω στο Σκαγιοπούλειο όπως και σε πολλά άλλα που η ζωή δεν ήταν φιλική μαζί τους και δεν τους επιφύλασσε ομαλές συνθήκες διαβίωσης στο πλαίσιο μιας οικογένειας;

Είναι πολύ δύσκολο να μην μπορεί να σε υποστηρίξει η οικογένειά σου και γι’ αυτό είναι σημαντικό να πάρεις υποστήριξη ακόμη και ένα κέντρο παιδικής προστασίας. Σε όλα τα παιδιά που ζήσαμε μαζί έχω να πω ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες δεν πρέπει να σταματούν να ονειρεύονται και να βάζουν στόχους, να πιστεύουν στον εαυτό τους και να αξιοποιούν όλες τις ευκαιρίες που τους δίνονται!

Οι άνθρωποι του Σκαγιοπουλείου

Η επιτυχία του Αρη γιορτάστηκε απ’ όλα τα μέλη της μεγάλης οικογένειας του Σκαγιοπουλείου στην οποία ανήκει.

Το ΔΣ του Κέντρου και η ομάδα εργαζομένων του Παραρτήματος του Σκαγιοπουλείου, συγχαίρει τον Αρη για την προσωπική του επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις στη Σχολή Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου στην Σητεία. Ευχόμαστε στον Αρη να έχει καλές σπουδές και μια όμορφη φοιτητική ζωή!

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο 7ο ΕΠΑΛ, στο Φροντιστήριο ΚΟΜΒΟΣ καθώς και σε όλους τους ανθρώπους που όλα τα χρόνια της διαμονής του Αρη στο Κέντρο, υποστήριξαν υλικά και ηθικά την προσπάθειά του.

