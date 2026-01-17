Αρκεί μια μάσκα;

Με την αποψινή έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού, η πόλη μπαίνει ξανά σε ρυθμούς γιορτής, προσδοκίας και εξωστρέφειας.

Παρά τις επικρίσεις προς τη δημοτική αρχή για έλλειψη καινοτομιών και φρέσκων ιδεών στον θεσμό, το Καρναβάλι παραμένει βαθιά ριζωμένο στη συλλογική ταυτότητα των Πατρινών.

Το στοίχημα και φέτος δεν είναι μόνο το θέαμα, αλλά η συμμετοχή, το κέφι και η ικανότητα της πόλης να μετατρέπει την παράδοση σε ζωντανή εμπειρία.

