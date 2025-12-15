Αρσάκεια Πατρών: Χριστουγεννιάτικη Συναυλία και συγκέντρωση τροφίμων

Η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 23/12/2025  στον αύλειο χώρο του νέου Δημαρχείου.

15 Δεκ. 2025 10:43
Pelop News

Τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών σας προσκαλούν στη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία την Τρίτη 23/12/2025 και ώρα 18:30 στον αύλειο χώρο του Νέου Δημαρχείου Πατρών (Παλαιό Αρσάκειο).

Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των βαθμίδων των Αρσακείων Σχολείων θα ερμηνεύσουν κάλαντα και μελωδίες που θα πλημμυρίσουν τις καρδιές μας με το πραγματικό νόημα Χριστουγέννων, της Χαράς, της Αλληλεγγύης και της Προσφοράς στο συνάνθρωπο.

Συγκεντρώνουμε τρόφιμα

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που διακρίνει τα Σχολεία μας, οι μαθητικές Κοινότητες και οι Σύλλογοι Διδασκόντων των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, θα παραδώσουν τρόφιμα μακράς διαρκείας, στον Κοινωνικό Τομέα του Δήμου Πατρέων που θα διατεθούν για την ενίσχυση οικογενειών που έχουν ανάγκη.

Όλοι οι προσκεκλημένοι έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν τρόφιμα τα οποία θα συγκεντρώνονται την ημέρα της εκδήλωσης σε ειδικό χώρο στην είσοδο του Δημαρχείου.

