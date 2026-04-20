Η αποστολή Artemis II της NASA χάρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες των τελευταίων ετών από το διάστημα, με τον κυβερνήτη Ριντ Γουάιζμαν να καταγράφει τη στιγμή που η Γη κρύβεται πίσω από τη Σελήνη κατά τη διάρκεια του περάσματος του σκάφους από τη μακρινή πλευρά του φεγγαριού.

Only one chance in this lifetime… Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

Το πλήρωμα του Artemis II πραγματοποίησε την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, σπάζοντας παράλληλα το ρεκόρ της πιο μακρινής ανθρώπινης διαστημικής πτήσης. Η NASA αναφέρει ότι το σκάφος έφτασε σε μέγιστη απόσταση 252.756 μιλίων από τη Γη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Apollo 13.

NASA: Τα επόμενα βήματα μετά την επιτυχία της Artemis II

Η «γήινη δύση» που είδε το πλήρωμα του Artemis II

Κατά τη διάρκεια της επτάωρης πτήσης κοντά στη Σελήνη στις 6 Απριλίου, οι αστροναύτες έγιναν μάρτυρες εικόνων που σπάνια καταγράφονται από ανθρώπινα μάτια: μιας ολικής ηλιακής έκλειψης και ενός Earthset, δηλαδή του φαινομένου κατά το οποίο η Γη μοιάζει να «δύει» πίσω από τον σεληνιακό ορίζοντα. Η NASA έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα επίσημες εικόνες του Earthset από τη συγκεκριμένη στιγμή.

One week has passed since Artemis II returned to Earth after a historic mission around the Moon. We laughed, we cried, and we pushed the boundaries of what’s possible, setting the stage for future innovation and exploration. We’re just getting started. pic.twitter.com/uTOEefrHSt — NASA (@NASA) April 17, 2026

Ο Γουάιζμαν ανάρτησε το σχετικό βίντεο στις 19 Απριλίου, περιγράφοντας την εμπειρία ως «μοναδική ευκαιρία σε αυτή τη ζωή». Σύμφωνα με την ανάρτησή του, κατέγραψε το πλάνο με κινητό τηλέφωνο μέσα από το παράθυρο του Orion, με ζουμ 8x και χωρίς επεξεργασία.

Όπως έγραψε, η εμπειρία έμοιαζε «σαν να βλέπεις ηλιοβασίλεμα στην παραλία από το πιο ξένο κάθισμα στο σύμπαν», ενώ στο βάθος ακουγόταν το κλείστρο της φωτογραφικής μηχανής της Κριστίνα Κοχ, που κατέγραφε παράλληλα το ίδιο φαινόμενο.

Ιστορική αποστολή γύρω από τη Σελήνη

Η αποστολή εκτοξεύθηκε την 1η Απριλίου 2026 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 10 Απριλίου 2026, όταν το Orion προσθαλασσώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η συνολική διάρκειά της ήταν 9 ημέρες, 1 ώρα και 32 λεπτά, σύμφωνα με τη NASA.

LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Στο πλήρωμα συμμετείχαν οι Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, οι οποίοι έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι εδώ και πάνω από μισό αιώνα που πέταξαν τόσο κοντά στη Σελήνη στο πλαίσιο επανδρωμένης αποστολής.

Η NASA έχει χαρακτηρίσει την πτήση του Artemis II κομβικό βήμα για την επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια και για τις επόμενες φάσεις της διαστημικής εξερεύνησης. Παράλληλα, το Earthset που καταγράφηκε από το πλήρωμα έχει ήδη συγκριθεί με το ιστορικό Earthrise του Apollo 8, καθώς προσφέρει μία ακόμη εμβληματική εικόνα της Γης από την περιοχή της Σελήνης.

