Artemis II: Η τρυφερή επανένωση της Κριστίνα Κοχ με την αγαπημένη της Sadie ΒΙΝΤΕΟ

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μοιράστηκε η αστροναύτης της NASA Κριστίνα Κοχ μετά την επιστροφή της από την αποστολή Artemis II, κατά την οποία έγινε η πρώτη γυναίκα που πραγματοποίησε πτήση γύρω από τη Σελήνη.

Στο βίντεο που ανέβασε η ίδια, η αγαπημένη της σκυλίτσα Sadie την περιμένει με έντονη ανυπομονησία. Μόλις τη βλέπει, η Sadie τρέχει κατευθείαν πάνω της, κουνώντας ασταμάτητα την ουρά της και πηδώντας γύρω της γεμάτη χαρά. Η Κοχ, συγκινημένη, την αγκαλιάζει και παίζει μαζί της, σε μια σκηνή που γρήγορα έγινε viral στα social media.

Artemis II astronaut Christina Koch shares the heartwarming moment she reunites with her dog, Sadie, after her history-making journey around the moon and back. pic.twitter.com/cAkyuLEJ5Z — Fox News (@FoxNews) April 13, 2026

Η αποστολή Artemis II διήρκεσε σχεδόν δέκα ημέρες. Αν και το διάστημα αυτό μπορεί να φαίνεται μικρό, για τη Sadie ήταν αρκετό ώστε να δείξει πόσο πολύ της είχε λείψει η ιδιοκτήτριά της.

Η Κριστίνα Κοχ επιλέχθηκε ως αστροναύτης της NASA το 2013. Έχει συμμετάσχει σε πολλές αποστολές, μεταξύ των οποίων ως μηχανικός πτήσης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις Expedition 59, 60 και 61. Έχει πραγματοποιήσει συνολικά έξι διαστημικούς περιπάτους, συμπεριλαμβανομένων των τριών πρώτων που έγιναν αποκλειστικά από γυναίκες, με συνολική διάρκεια άνω των 42 ωρών.

Στις 1 Απριλίου 2026 εκτοξεύτηκε από το Kennedy Space Center στη Φλόριντα για την αποστολή Artemis II. Το πλήρωμα πραγματοποίησε ιστορική πτήση γύρω από τη Σελήνη, φτάνοντας στο πιο μακρινό σημείο σε απόσταση περίπου 252.756 μιλίων από τη Γη. Η αποστολή ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου 2026 με την προσθαλάσσωση της κάψουλας κοντά στο Σαν Ντιέγκο.

Με την ολοκλήρωση της Artemis II, η Κριστίνα Κοχ έχει συμπληρώσει συνολικά 338 ημέρες στο διάστημα. Η καριέρα της περιλαμβάνει εργασία σε ρομποτικά συστήματα, έρευνα πρωτεϊνών για φαρμακευτική χρήση και δοκιμές βιολογικών εκτυπωτών 3D σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.

