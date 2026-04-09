Η ανατολική πλευρά των Άνδεων στη νότια Αργεντινή δεν θυμίζει εύκολα τόπο του χιονιού. Οι πεδιάδες της Παταγονίας απλώνονται από τα βουνά μέχρι τον Ατλαντικό, συνήθως με ξερό, καφέ τοπίο και με τις γαλαζοπράσινες λίμνες των παγετώνων να σπάνε τη μονοτονία. Όμως στις αρχές Απριλίου, μια καταιγίδα άλλαξε εντυπωσιακά την εικόνα της περιοχής, καλύπτοντας μεγάλες εκτάσεις γης με χιόνι.

[contaisu_summary]

Τη σπάνια αυτή μεταμόρφωση κατέγραψε δορυφόρος της NASA το πρωί της 3ης Απριλίου 2026, σε εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 9 Απριλίου μέσα από το Earth Observatory. Η υπηρεσία περιέγραψε το φαινόμενο ως ένα φρέσκο αλλά σύντομο λευκό πέπλο που απλώθηκε στα μεγαλύτερα υψόμετρα της νότιας Αργεντινής, στην «σκιά» των Άνδεων.

Όταν η ξηρή Παταγονία ντύνεται στα λευκά

Σύμφωνα με την ανάλυση της NASA, η εικόνα τραβήχτηκε από το όργανο MODIS του δορυφόρου Terra, ενώ σε πιο λεπτομερή αποτύπωση χρησιμοποιήθηκαν και δεδομένα από το Landsat 9. Αυτό που κάνει τις εικόνες να ξεχωρίζουν δεν είναι μόνο η ένταση του λευκού, αλλά κυρίως η αντίθεση ανάμεσα στον χιονισμένο ορεινό όγκο και στις γυμνές κοιλάδες που αποστραγγίζουν τις μεγάλες παγετώδεις λίμνες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περιοχή γύρω από τη λίμνη Αργεντίνο, όπου διακρίνεται έντονα η γραμμή του χιονιού. Τα νερά της, όπως και άλλων κοντινών λιμνών, εμφανίζονται γαλαζοπράσινα ή τιρκουάζ εξαιτίας της λεπτής παγετώδους σκόνης που αιωρείται σε αυτά, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του τοπίου στη νότια Παταγονία.

Πιο βροχερό φθινόπωρο από το συνηθισμένο

Επιστήμονας της ατμόσφαιρας από το Πανεπιστήμιο της Χιλής, τον οποίο επικαλείται η NASA, σημείωσε ότι οι αρχές του φθινοπώρου ήταν πιο βροχερές από το συνηθισμένο στη νότια Παταγονία. Εκτιμήσεις που βασίζονται σε δορυφορικά δεδομένα έδειξαν βροχοπτώσεις πάνω από τον μέσο όρο από τα τέλη Μαρτίου έως τις αρχές Απριλίου.

Το μεγαλύτερο μέρος των κατακρημνίσεων πέφτει συνήθως στη δυτική πλευρά των Άνδεων. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να μεταφέρουν χιόνι ανατολικά, προς την πλευρά της Αργεντινής. Αυτό ακριβώς φαίνεται πως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση, προσφέροντας μια εντυπωσιακή εικόνα ενός τοπίου που σπάνια παραμένει για πολύ σε τόσο χειμωνιάτικη μορφή.

Η λευκή εικόνα κράτησε λίγο

Η χιονοκάλυψη, όσο εντυπωσιακή κι αν ήταν, αποδείχθηκε προσωρινή. Η NASA σημειώνει ότι δορυφορική εικόνα από το απόγευμα της 4ης Απριλίου έδειξε πως το χιόνι είχε ήδη λιώσει σχεδόν παντού, εκτός από τις ψηλότερες ορεινές περιοχές.

Έτσι, η χιονισμένη έρημος της Παταγονίας έμεινε περισσότερο ως ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από το διάστημα παρά ως ένα φαινόμενο με διάρκεια. Και ίσως γι’ αυτό οι εικόνες της NASA τραβούν τόσο έντονα το βλέμμα: επειδή καταγράφουν μια σπάνια στιγμή όπου ένας από τους πιο ξηρούς και τραχείς τόπους της νότιας Αμερικής έμοιασε ξαφνικά να φορά για λίγο τον χειμώνα.

