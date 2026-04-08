Ακόμη και μια αποστολή με τόσο μεγάλο συμβολικό βάρος όσο η Artemis II δεν ξέφυγε από τη γνωστή δίνη των θεωριών συνωμοσίας. Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε ένα viral βίντεο που κυκλοφόρησε κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσιάστηκε ως δήθεν απόδειξη ότι η ιστορική αποστολή της NASA δεν είναι αυθεντική. Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα λούτρινο παιχνίδι που αιωρείται μέσα στην κάψουλα, με ορισμένους χρήστες να μιλούν για «οπτικό σφάλμα» και να υποστηρίζουν ότι τα πλάνα είναι προϊόν σκηνοθεσίας.

Η συζήτηση πήρε γρήγορα διαστάσεις, επειδή το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έδωσε τροφή σε γνώριμους ισχυρισμούς περί green screen και κατασκευασμένων μεταδόσεων. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει αισθητά όταν κάποιος δει τι ακριβώς συνέβη με το ίδιο το βίντεο. Σύμφωνα με έλεγχο του AFP Fact Check, το λούτρινο που εμφανίζεται στο πλάνο είναι το επίσημο μηδενικής βαρύτητας δείκτης της αποστολής, με το όνομα Rise, και το υποτιθέμενο «σφάλμα» δεν τεκμηριώνει απάτη. Αντίθετα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα εμφανίζεται σε εκδοχές της μετάδοσης που έχουν ξανατραβηχτεί ή υποστεί επεξεργασία, όχι στο αυθεντικό σήμα.

Τι συνέβη με το λούτρινο παιχνίδι

Το λούτρινο που έγινε viral δεν ήταν κάποιο «περίεργο αντικείμενο» στο φόντο, αλλά το επίσημο plush indicator της αποστολής, το οποίο χρησιμοποιείται για να δείχνει πότε το σκάφος βρίσκεται σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Σε αλλοιωμένα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, εμφανίζονται παραμορφώσεις και στιγμιαία οπτικά artefacts πάνω στο αντικείμενο, τα οποία ορισμένοι χρήστες παρουσίασαν ως ένδειξη ψηφιακής επεξεργασίας. Όμως, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναλύσεις, αυτά τα artefacts συνδέονται με τεχνικά προβλήματα από την αναμετάδοση ή την καταγραφή της εικόνας από άλλη οθόνη και όχι με το πρωτογενές βίντεο της NASA.

Με άλλα λόγια, η θεωρία στηρίχθηκε όχι σε πρωτογενές αποδεικτικό υλικό, αλλά σε ένα βίντεο που ήδη είχε παραμορφωθεί στην πορεία της αναπαραγωγής του. Αυτό ακριβώς είναι και το κρίσιμο σημείο: το αυθεντικό οπτικό υλικό δεν φαίνεται να υποστηρίζει τον ισχυρισμό ότι η αποστολή ήταν «ψεύτικη».

There’s a video going around claiming a “glitch” during a NASA Artemis II livestream showed green screen text on a plush toy. The original broadcast does NOT show green screen text on the plush toy. The circulating version has been altered to create confusion. pic.twitter.com/qDVpPzj0hQ — The Premium 24 (@ThePremium_24) April 5, 2026

Μια ιστορική αποστολή που έτσι κι αλλιώς βρισκόταν στο παγκόσμιο βλέμμα

Η θεωρία συνωμοσίας πήρε διαστάσεις σε μια στιγμή που η Artemis II βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Όπως μετέδωσε το Reuters, το πλήρωμα της αποστολής έγινε το πιο μακρινό πλήρωμα στην ιστορία από τη Γη, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Apollo 13. Η τετραμελής αποστολή πέταξε γύρω από τη Σελήνη και επέστρεψε, σηματοδοτώντας την πρώτη επανδρωμένη επιστροφή της NASA στο βαθύ διάστημα γύρω από τη Σελήνη εδώ και δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, υπήρξε επίσης η αναμενόμενη 40λεπτη απώλεια επικοινωνίας όταν το σκάφος πέρασε από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, εξέλιξη που συνδέεται με τη γεωμετρία της τροχιάς και όχι με κάποιο «μυστήριο». Το ίδιο διάστημα, το πλήρωμα κατέγραψε ιστορικές εικόνες και προχώρησε σε μια συγκινητική κίνηση, προτείνοντας να δοθούν τα ονόματα σε δύο κρατήρες, με το δεύτερο να αποτελεί φόρο τιμής στη σύζυγο του διοικητή Reid Wiseman, που έχει φύγει από τη ζωή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: NASA: Η συγκλονιστική πρώτη εικόνα της Γης από την αθέατη πλευρά της Σελήνης

Πώς γεννιέται ξανά η αμφιβολία

Η υπόθεση αναδεικνύει πόσο εύκολα ένα μεμονωμένο, αλλοιωμένο απόσπασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει ένα ευρύτερο αφήγημα αμφισβήτησης. Σε περιόδους όπου η πληροφορία ταξιδεύει πιο γρήγορα από την επαλήθευση, ένα θολό βίντεο ή ένα τεχνικό artefact αρκεί για να γεννήσει εκατοντάδες αναρτήσεις και να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι «κάτι δεν πάει καλά».

Στην περίπτωση της Artemis II, όμως, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν δείχνουν σκηνοθετημένη αποστολή. Δείχνουν, αντίθετα, πώς ένα παραμορφωμένο βίντεο μπορεί να μετατραπεί σε καύσιμο για θεωρίες συνωμοσίας, ακόμη και όταν η πραγματικότητα βρίσκεται μπροστά στα μάτια όλων.

