Η πρώτη φωτογραφία της Γης από την αθέατη πλευρά της Σελήνης δόθηκε στη δημοσιότητα από τη NASA, μέσα από την ιστορική αποστολή Artemis II, που αυτές τις ημέρες γράφει νέο κεφάλαιο στην επανδρωμένη εξερεύνηση του Διαστήματος. Οι εικόνες που έστειλε το διαστημόπλοιο Orion καταγράφουν τη Γη να προβάλλει στον ορίζοντα της Σελήνης από μια γωνία που μέχρι σήμερα ελάχιστοι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να δουν.

Η NASA δημοσίευσε επίσης εικόνες από τη σχεδόν ωριαία ολική έκλειψη Ηλίου που παρατήρησε το πλήρωμα από τη σεληνιακή τροχιά, όταν το Orion, η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμίστηκαν. Κατά τη διάρκειά της, οι αστροναύτες παρακολούθησαν το ηλιακό στέμμα να σχηματίζεται γύρω από το σκοτεινό περίγραμμα της Σελήνης, σε ένα από τα πιο σπάνια θεάματα της αποστολής.

EARTHSET.

April 6, 2026. Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Η αποστολή που έσπασε κάθε ρεκόρ

Η Artemis II είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά μετά το Apollo 17 το 1972. Το πλήρωμα αποτελείται από τους Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, οι οποίοι ταξίδεψαν γύρω από τη Σελήνη και πλέον βρίσκονται στην πορεία επιστροφής προς τη Γη.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το Orion κατέρριψε το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος στο Διάστημα. Σύμφωνα με τη NASA, το πλήρωμα ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του Apollo 13 και έφτασε περίπου τα 252.756 μίλια από τη Γη, γράφοντας ιστορία στην ανθρώπινη διαστημική πτήση.

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026. Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Τι κατέγραψαν οι αστροναύτες

Κατά το πέρασμα από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης, οι αστροναύτες παρατήρησαν και φωτογράφισαν κρατήρες, αρχαίες ροές λάβας και γεωλογικούς σχηματισμούς, αξιοποιώντας την ειδική εκπαίδευση που έχουν λάβει για να περιγράψουν χαρακτηριστικά της σεληνιακής επιφάνειας που μπορεί να φανούν χρήσιμα σε μελλοντικές αποστολές. Η NASA έχει εξηγήσει ότι η φάση αυτή της πτήσης είχε και σαφές επιστημονικό αντικείμενο, καθώς το πλήρωμα κλήθηκε να μελετήσει μορφολογικά στοιχεία και να καταγράψει οπτικές παρατηρήσεις από περιοχές που δεν είχαν παρατηρηθεί έτσι από ανθρώπους στο παρελθόν.

Η αποστολή περιλάμβανε και διαστήματα πλήρους απώλειας επικοινωνίας με τη Γη, όταν το Orion βρέθηκε πίσω από τη Σελήνη, καθώς τότε το φυσικό αυτό εμπόδιο μπλοκάρει τα ραδιοσήματα. Με την αποκατάσταση της επικοινωνίας, η NASA κατέγραψε τις πρώτες αντιδράσεις του πληρώματος από τη θέα της Γης να ανατέλλει ξανά μετά το πέρασμα από τη σκοτεινή πλευρά.

Η επιστροφή και η κρίσιμη επανείσοδος

Το Orion ακολουθεί τώρα τροχιά ελεύθερης επιστροφής, αξιοποιώντας τη βαρύτητα της Σελήνης ώστε να επιστρέψει στη Γη χωρίς να απαιτείται επιπλέον μεγάλη προώθηση. Πρόκειται για βασικό στοιχείο του σχεδιασμού της αποστολής, που προβλέπεται και στο επίσημο υλικό της NASA για την Artemis II.

Η τελική και πιο απαιτητική φάση θα είναι η επανείσοδος στην ατμόσφαιρα της Γης, με τη θερμική ασπίδα του Orion να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, μετά τα ζητήματα φθοράς που είχαν εντοπιστεί στην μη επανδρωμένη αποστολή Artemis I. Η NASA έχει ήδη ανακοινώσει ότι για την Artemis II έχουν γίνει προσαρμογές, ακριβώς για να συλλεχθούν κρίσιμα δεδομένα που θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα του προγράμματος.

