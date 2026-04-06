Artemis II: Οι αστροναύτες καταρρίπτουν το ρεκόρ απόστασης από τη Γη

Σε μια στιγμή που κόβει την ανάσα για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II εισήλθαν σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στη «σφαίρα επιρροής» της Σελήνης. Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά το 1972 και το πρόγραμμα Apollo που άνθρωποι πλησιάζουν τόσο κοντά στο ουράνιο σώμα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μελλοντική προσεδάφιση.

Το πλήρωμα, αποτελούμενο από τους Αμερικανούς Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover και τον Καναδό Jeremy Hansen, πέτυχε τη μετάβαση μετά από τέσσερις ημέρες πτήσης, ευρισκόμενο σε απόσταση 373.400 χλμ. από τη Γη.

Το μεγάλο στοίχημα της σημερινής ημέρας είναι η προσέγγιση της αθέατης πλευράς της Σελήνης. Το διαστημόπλοιο Orion θα περάσει σε απόσταση περίπου 6.000 χιλιομέτρων από την επιφάνεια, επιτρέποντας στο πλήρωμα να παρατηρήσει περιοχές που ελάχιστα ανθρώπινα μάτια έχουν δει στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της διέλευσης πίσω από τη σεληνιακή μάζα, η αποστολή θα εισέλθει σε μια προγραμματισμένη διακοπή επικοινωνίας διάρκειας 40 λεπτών, καθώς το φεγγάρι θα εμποδίζει τα ραδιοσήματα προς τη Γη. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, οι αστροναύτες θα καταρρίψουν το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης από τον πλανήτη μας που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος.

Η NASA έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα εντυπωσιακές εικόνες από την προσέγγιση, με τη λεκάνη Orientale (το «Grand Canyon» της Σελήνης) να δεσπόζει στο πλάνο. Παράλληλα, ένα βίντεο οπτικοποίησης 28 δευτερολέπτων δείχνει τι ακριβώς βλέπει το πλήρωμα κατά την επτάωρη σεληνιακή προσέγγιση.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε με το εθιμοτυπικό κάλεσμα αφύπνισης από τον 90χρονο Charlie Duke, τον αστροναύτη του Apollo 16 που περπάτησε στη Σελήνη το 1972. «Προσεύχομαι να θυμάστε ότι όλος ο κόσμος σας επευφημεί», δήλωσε ο βετεράνος της εξερεύνησης του διαστήματος.

Αν και το Artemis II δεν περιλαμβάνει προσεδάφιση, τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ζωτικής σημασίας για την αποστολή Artemis III το 2027, που θα σημάνει την επιστροφή του ανθρώπου στην επιφάνεια της Σελήνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



