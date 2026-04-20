Άρτεμις Παπαγεωργίου: Κυνηγά τα όνειρά της στο χιόνι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Η 19χρονη, Άρτεμις Παπαγεωργίου, κυνηγά τα όνειρά της στο χιόνι! Ανήκει στον ΕΟΣ Πάτρας και τον περασμένο Μάρτιο συμμετείχε με την Εθνική μας ομάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα σκι που φιλοξενήθηκε στο Νάρβικ της Νορβηγίας. Στην Κατηγορία των U21 κατέλαβε την τιμητική 33η θέση στην κατάβαση σλάλομ.

Έχει πανηγυρίσει το Κύπελλο Ελλάδας στην Κατηγορία U16 στην κατάβαση σλάλομ και giant σλάλομ, το χρυσό μετάλλιο στην Κατηγορία ΑΓΕΝ στο Βαλκανικό πρωτάθλημα και φέτος αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας σε σλάλομ και giant σλάλομ.



Φοιτήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Καβάλα, τον Ιανουάριο κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα της τεχνικής κατάβασης του διεθνή αγώνα Αλπικών αγωνισμάτων, στη Γιαχορίνα της Βοσνίας. Μάλιστα σε αυτόν τον αγώνα πέτυχε ρεκόρ καριέρας συγκομιδής βαθμών FIS (104,15 και 107,39) εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο της Νορβηγίας.

Από τα τρία της χρόνια στις πίστες

Η Άρτεμις Παπαγεωργίου (μας) αποκάλυψε ότι βρίσκεται στα χιόνια από τότε που σχεδόν έμαθε να περπατάει τονίζοντας: «Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου είμαι στα χιόνια. Σε πολύ μικρή ηλικία, σχεδόν τριών χρονών, είχα την πρώτη μου επαφή. Πήγαιναν οι γονείς μου για σκι και αρχικά ξεκίνησε η αδελφή μου σε αγωνιστικό τμήμα. Από την Γ΄ Δημοτικού μετά από προτροπή του προπονητή μου στον πατέρα μου εντάχθηκα και εγώ σε αγωνιστικό τμήμα και μετά όλα πήραν τον δρόμο τους.

-Συνεπώς για 15 σχεδόν χρόνια είσαι στα χιόνια…

Ναι, μου άρεσε και μου αρέσει πάρα πολύ. Επέστρεψα και συνεχίζω.

-Γιατί λες ότι επέστρεψες;

Λόγω της προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις είχα μείνει λιγάκι πίσω, βάζοντας σε βασική προτεραιότητα την εκπαίδευση. Όμως όπως είπα και πριν επέστρεψα και αρχικά έκανα προπονήσεις με τον κ. Βαγγέλη Πρόιο. Η βελτίωση μου, όσο περνούσε ο καιρός, ήταν σημαντική με αποκορύφωμα την εξασφάλιση της συμμετοχής μου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

«Με ταξιδεύει κυριολεκτικά και μεταφορικά, όταν είμαι εκεί νιώθω ελεύθερη»

-Πώς τα πήγες;

Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Η συμμετοχή μου ήταν μεγάλο κέρδος. Ήμουν 33ή στο σλάλομ στην Κατηγορία μου. Στο Giant Slalom-GS είχα πτώση, αλλά πραγματικά δεν με ενόχλησε. Αυτό που μέτρησε για εμένα ήταν ότι ήμουν εκεί. Όταν είσαι σε τέτοιο περιβάλλον, στο βουνό, σε τέτοια υψόμετρα, σε απίθανες συνθήκες δεν γίνεται να μην νιώθεις έντονα συναισθήματα. Το χιόνι με ταξιδεύει κυριολεκτικά και μεταφορικά, όταν είμαι εκεί νιώθω ελεύθερη.

-Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει πολύ το δικό σας αγώνισμα, πώς είναι να κυνηγάς το χιόνι;

Στην Ελλάδα το ψάχνουμε με το κιάλι. Αναγκαστικά πολλές φορές κάνουμε προπόνηση εκτός συνόρων. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα που καλούμαστε να διαχειριστούμε.

-Το όνειρό σου;

Στόχος και όνειρο να συμμετάσχω σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όμως και τώρα νιώθω γεμάτη και πλήρης που κατάφερα να συμμετάσχω σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

-Οι παρέες σου όταν σε ρωτούν για το σκι τι τους λες;

Τους προκαλεί την περιέργεια. Η αλήθεια είναι ότι το άθλημα μας δεν έχει την ίδια δημοφιλία με άλλα. Είναι ένα ακριβό και απαιτητικό άθλημα. Πρέπει συνεχώς να προσπαθείς, και να ποτέ να μην το βάζεις κάτω. Για εμένα είναι πολύ ιδιαίτερο να βρίσκομαι στο χιόνι..

-Τώρα σε τι κατάσταση είσαι;

Το πρόγραμμα μου περιλαμβάνει χαλάρωση και προπονήσεις αργότερα, που δεν είναι πάντα στο χιόνι. Ίσως το καλοκαίρι να πάω σε καμπ. Ακολούθως μέσα από αγώνες θα προσπαθήσω να ανέβω στο ranking και να είμαι στις 100 καλύτερες ειδικά στο Giant Slalom γιατί αυτό θα μου ανοίξει τον δρόμο για τις μεγάλες διοργανώσεις.

-Οι γονείς σου τι λένε;

Συχνά με χάνουν γιατί το άθλημά μου είναι απαιτητικό και δυστυχώς χιόνι δεν υπάρχει στην Ελλάδα πάντα. Με χάνουν, αλλά με στηρίζουν και τους ευχαριστώ πολύ για όλα.

-Πώς είναι να κάνεις πρωταθλητισμό από τόσο μικρή ηλικία;

Με προσπάθεια και πρόγραμμα. Έχω κάνει φίλους και γνωριμίες, αλλά στους αγώνες είσαι μόνη και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Ο πρωταθλητισμός είναι σκληρός.

-Άλλα αθλήματα παρακολουθείς;

Σε μικρότερη ηλικία έκανα τάε κβον ντο και τένις, ακόμη και χοροθέατρο, αλλά πάντα το σκι ήταν πάνω από όλα.

