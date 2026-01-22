Άρθηκαν οι εκτροπές κυκλοφορίας στην Αττική – Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ την Παρασκευή

Σε κανονικούς ρυθμούς επανέρχεται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής μετά την κακοκαιρία, ενώ αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ θα ισχύσουν την Παρασκευή λόγω έργων στο κέντρο της Αθήνας.

Άρθηκαν οι εκτροπές κυκλοφορίας στην Αττική - Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ την Παρασκευή
22 Ιαν. 2026 14:47
Pelop News

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς –σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας– έχουν αρθεί όλες οι εκτροπές που είχαν τεθεί σε ισχύ λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων των προηγούμενων ωρών.

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στη γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα». Από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 15:00, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα εκτελούνται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λεωφόρος Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα», με τους επιβάτες να καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:34 Πάτρα: «Κολλημένη» η διάνοιξη δημοτικού δρόμου με θύμα ΑμεΑ – Πέντε χρόνια χωρίς πρόσβαση στο σπίτι τους
16:26 Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου: Καταβλήθηκαν 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.422 δικαιούχους για την 5η δόση
16:20 Μιχαηλίδου: Έρχεται το νέο ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» με επιδότηση έως 36.000 ευρώ
16:06 Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και το παιδί της – Τι είπε στην ΕΛΑΣ
15:56 Τραμπ: Συζητάμε για πλήρη πρόσβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία χωρίς χρονικούς περιορισμούς
15:48 Κρήτη: Βραβεύθηκε ο αστυνομικός που έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας
15:40 Ξανά στην Ελλάδα αρχαιότητες που βρίσκονταν στην κατοχή της βρετανικής εταιρείας
15:32 Αεροδρόμια: Πάνω από 83 εκατ. οι επιβάτες το 2025 στην Ελλάδα
15:24 Το Βόρειο Σέλας από το Διάστημα: «Ήταν σαν να πλέαμε στο φως» ΒΙΝΤΕΟ
15:16 Κορυδαλλός: Συμμορία «σήκωσε» χρυσοχοείο σε δύο λεπτά
15:08 Δύο εκδηλώσεις από το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας σε Αιγιάλεια και Ερύμανθο
15:00 Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο «Ενδόραμα»: Στο επίκεντρο ελπιδοφόρες θεραπείες – Συμμετέχουν πλέον των 400 συνέδρων
14:59 Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μετά τη σαρωτική κακοκαιρία
14:53 Κακουργηματική δίωξη για περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Σίνδο – Έξι συλλήψεις για ανεξέλεγκτη απόθεση αποβλήτων
14:47 Άρθηκαν οι εκτροπές κυκλοφορίας στην Αττική – Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ την Παρασκευή
14:44 Ο γαμπρός του Τραμπ παρουσίασε το Master Plan $25 δισ. για τη «Νέα Γάζα» ΒΙΝΤΕΟ
14:41 «Βαριά εκτεθειμένη» η κυβέρνηση για τη Mercosur – Πυρά ΠΑΣΟΚ μετά την αναστολή της διαδικασίας έγκρισης
14:36 Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην Κρήτη από την αφρικανική σκόνη – «Χάθηκαν» βουνά και πόλεις σε Ηράκλειο και Χανιά BINTEO
14:31 «Ξήλωσαν» κύκλωμα με κλεμμένα αυτοκίνητα: 19 μέλη σε δικογραφία – αλλοίωναν αριθμούς πλαισίου και τα πουλούσαν ως νόμιμα
14:26 «Return hubs» εκτός Ευρώπης: Στενός πυρήνας κρατών με τη συμμετοχή της Ελλάδας για τις επιστροφές μεταναστών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ