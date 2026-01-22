Άρθηκαν οι εκτροπές κυκλοφορίας στην Αττική – Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ την Παρασκευή

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς –σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας– έχουν αρθεί όλες οι εκτροπές που είχαν τεθεί σε ισχύ λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων των προηγούμενων ωρών.

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στη γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα». Από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 15:00, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα εκτελούνται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λεωφόρος Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα», με τους επιβάτες να καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



