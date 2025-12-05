Ασφάλεια και ανάπτυξη

Μετά από πολυετείς καθυστερήσεις, παλινωδίες και εμπόδια, ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου παραδόθηκε επιτέλους στην κυκλοφορία, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη αναβάθμιση των υποδομών της Δυτικής Πελοποννήσου.

Η πολιτική ηγεσία επεσήμανε ότι ο σύγχρονος οδικός άξονας θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, δίνοντας τέλος σε έναν «φόρο αίματος» ετών.

Εξίσου σημαντική, ωστόσο, είναι η αναπτυξιακή διάσταση του έργου: η ταχεία και ασφαλής κινητικότητα ενισχύει την εφοδιαστική αλυσίδα, τον τουρισμό και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Το ζητούμενο πλέον είναι ο συντονισμένος σχεδιασμός και οι στοχευμένες συνέργειες μεταξύ φορέων, ώστε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής να μετατραπούν σε πραγματική αναπτυξιακή δυναμική.