Ασφυκτικός κλοιός στη Λέσβο λόγω αφθώδους πυρετού: Μπλόκο σε κρέας, γάλα και γαλακτοκομικά – Σοβαρό πλήγμα στην κτηνοτροφία

Σε πλήρη συναγερμό έχει τεθεί η Λέσβος μετά την εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού σε μονάδα βοοειδών στην περιοχή της Πελόπης, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε χθες ένα ευρύ πλέγμα έκτακτων μέτρων, επιβάλλοντας ουσιαστικά καθολικό lockdown στα κτηνοτροφικά προϊόντα του νησιού, με αναδρομική ισχύ για όσα έχουν παραχθεί ή μετακινηθεί από τις 15 Ιανουαρίου 2026 και μετά.

Η απόφαση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη Λέσβο, όπου η κτηνοτροφία αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Η αγορά βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σοβαρές επιπτώσεις, καθώς περισσότερα από 70.000 αμνοερίφια που προορίζονταν για εξαγωγή ενόψει Πάσχα μένουν απούλητα, ενώ έχει διακοπεί και η παραλαβή γάλακτος από περίπου 9.000 καταγεγραμμένες κτηνοτροφικές μονάδες.

Αυτή την περίοδο, οι μονάδες αυτές παράγουν καθημερινά από 60 έως 70 τόνους γάλακτος, με τιμή αγοράς περίπου 1,45 ευρώ το κιλό. Το γάλα είτε οδηγείται σε τοπικές τυροκομικές μονάδες είτε εξάγεται για μεταποίηση εκτός Ελλάδας, προκειμένου να παραχθούν γνωστά προϊόντα ΠΟΠ του νησιού, όπως το λαδοτύρι. Με τα νέα δεδομένα, η αλυσίδα αυτή διακόπτεται βίαια, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την οικονομική ζημιά που διαμορφώνεται.

Το υπουργείο γνωστοποίησε αργά χθες το απόγευμα τα επείγοντα μέτρα, με στόχο να ανακοπεί η εξάπλωση της ζωονόσου, ενώ δόθηκε και εντολή για ενεργοποίηση των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου του αφθώδους πυρετού, ώστε να υπάρξει συντονισμός των υπηρεσιών και καλύτερη ενημέρωση των εμπλεκομένων.

Στο νησί ορίστηκε ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μολυσμένη εκτροφή, ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων και ευρύτερη απαγορευμένη ζώνη στο υπόλοιπο της Λέσβου. Τα μέτρα στις συγκεκριμένες περιοχές θα παραμείνουν σε ισχύ έως και τις 15 Μαΐου 2026.

Απαγόρευση διακίνησης ζώων, γάλακτος και γαλακτοκομικών

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις ζώντων ζώων, επιβάλλεται πλήρης απαγόρευση για όλα τα ευαίσθητα είδη, δηλαδή βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, είτε πρόκειται για σφαγή είτε για πάχυνση, αναπαραγωγή ή βόσκηση. Η απαγόρευση ισχύει τόσο στη ζώνη προστασίας όσο και στη ζώνη επιτήρησης και στην υπόλοιπη απαγορευμένη περιοχή του νησιού, τουλάχιστον για δέκα ημέρες και έως ότου υπάρξει νέα αξιολόγηση με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Ακόμη πιο αυστηρό είναι το πλαίσιο για το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Σύμφωνα με τις οδηγίες, το νωπό γάλα των ευαίσθητων ειδών, όπως και τα γαλακτοκομικά που έχουν ήδη παραχθεί ή θα παραχθούν το επόμενο διάστημα, δεν επιτρέπεται να φύγουν από τη Λέσβο. Το γάλα μπορεί να μεταποιείται μόνο εντός της ίδιας ζώνης από την οποία προέρχεται, υπό αυστηρές συνθήκες βιοασφάλειας, ενώ για την παραγωγή γαλακτοκομικών προβλέπεται τουλάχιστον θερμική επεξεργασία ισοδύναμη με παστερίωση στους 72 βαθμούς Κελσίου για 15 δευτερόλεπτα.

Τα γαλακτοκομικά που παράγονται στη Λέσβο θα μπορούν, μέχρι νεωτέρας, να καταναλώνονται αποκλειστικά εντός του νησιού. Παράλληλα, δεν διατίθενται στην αγορά προϊόντα που έχουν ήδη παραχθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα από νωπό γάλα προερχόμενο από τη Λέσβο, ούτε όσα έχουν μετακινηθεί από το νησί προς άλλες περιοχές της χώρας από τις 15 Ιανουαρίου 2026 και μετά.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα μέτρα που αφορούν τα οχήματα μεταφοράς νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών εντός της Λέσβου. Τα οχήματα αυτά πρέπει να τηρούν αυστηρά πρωτόκολλα καθαρισμού και απολύμανσης, να διαθέτουν τον ανάλογο εξοπλισμό, να χρησιμοποιούνται διακριτά ανά ζώνη και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά απολύμανσης. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τα οχήματα που μεταφέρουν γαλακτοκομικά προϊόντα.

Σταματούν οι σφαγές, μπλόκο και στα προϊόντα κρέατος

Αυστηρές είναι οι απαγορεύσεις και στον τομέα του κρέατος. Όλες οι σφαγές παραγωγικών ζώων στη Λέσβο αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας. Σφάγια από ζώα εκτός Λέσβου, που βρίσκονται ήδη σε ψυκτικούς θαλάμους σφαγείων του νησιού, μπορούν να διατεθούν αποκλειστικά στην τοπική αγορά. Αντίθετα, σφάγια που προέρχονται από ζώα που εκτρέφονται στη Λέσβο μπορούν να διακινηθούν εντός του νησιού μόνο εφόσον προηγηθεί θερμική επεξεργασία.

Ταυτόχρονα, απαγορεύεται η αποστολή σφαγίων, κρέατος, παρασκευασμάτων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη Ελλάδα, προς άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ αλλά και προς τρίτες χώρες.

Περιορισμοί επιβάλλονται και στα ζωικά υποπροϊόντα. Νεκρά ζώα, κόπρος, γάλα, δέρματα, μαλλί, εντόσθια και λοιπά υποπροϊόντα από δίχηλα ζώα δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν εκτός του νησιού. Για ορισμένες κατηγορίες, όπως οι δορές και τα δέρματα, προβλέπεται ειδική διαχείριση σε εγκεκριμένες μονάδες εντός Λέσβου, όπου θα μπορούν να αλατίζονται και να αποθηκεύονται μέχρι νεωτέρας.

Αντίστοιχοι περιορισμοί τίθενται και στη διακίνηση ζωοτροφών, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου ανάσχεσης της νόσου.

Έλεγχοι στις μονάδες και αυστηρά μέτρα βιοπροφύλαξης

Παράλληλα με τις απαγορεύσεις, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι στις εκτροφές που βρίσκονται εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, με προτεραιότητα στις πιο κοντινές στη μολυσμένη μονάδα περιοχές. Στις επιτόπιες επισκέψεις θα ελέγχεται και η εφαρμογή των μέτρων βιοπροφύλαξης, όπως η περίφραξη, οι απολυμάνσεις στα σημεία εισόδου και εξόδου, η καθαριότητα εξοπλισμού και οχημάτων, η καταγραφή επισκεπτών και η χρήση κατάλληλης προστατευτικής ένδυσης και υπόδησης.

Το υπουργείο καλεί όλους τους κρίκους της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας —κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς, σφαγεία, γαλακτοκομικές μονάδες και λοιπούς επαγγελματίες— να τηρούν χωρίς παρεκκλίσεις τις οδηγίες των κτηνιατρικών αρχών, επισημαίνοντας ότι η γρήγορη συμμόρφωση είναι καθοριστική τόσο για τον περιορισμό της νόσου όσο και για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Δεν απειλεί τον άνθρωπο, αλλά απειλεί σοβαρά την παραγωγή

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, και μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα, τόσο με άμεση επαφή όσο και μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας. Ακόμη και η αερογενής μετάδοση είναι πιθανή, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης σε γειτονικές μονάδες.

Η αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Αναστασία Αντωνέλλη, περιέγραψε τη σοβαρότητα της κατάστασης, σημειώνοντας ότι η Λέσβος βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών. Όπως ανέφερε, ο αφθώδης πυρετός μπορεί να πυροδοτήσει ένα ευρύτερο ντόμινο επιπτώσεων, που δεν θα αγγίξει μόνο την οικονομία αλλά και την κοινωνική συνοχή του νησιού.

Σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, αναμένεται στη Λέσβο και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σε μια επίσκεψη που αποτυπώνει και τη βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την υπόθεση.

