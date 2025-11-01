Ασπρόπυργος: Τα ερωτήματα πίσω από τον αιφνίδιο θάνατο της 10χρονης μαθήτριας

Τραγωδία σε δημοτικό σχολείο του Ασπρόπυργου, όπου ένα κορίτσι 10 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο την ώρα του διαλείμματος. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες εκπαιδευτικών και γιατρών, δεν κατάφερε να επανέλθει.

Ασπρόπυργος: Τα ερωτήματα πίσω από τον αιφνίδιο θάνατο της 10χρονης μαθήτριας
01 Νοέ. 2025 10:48
Pelop News

Σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος 10χρονης μαθήτριας σε δημοτικό σχολείο του Ασπρόπυργου, η οποία κατέρρευσε μέσα στο προαύλιο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το παιδί περπατούσε στο γήπεδο μπάσκετ του σχολείου όταν αιφνίδια έχασε τις αισθήσεις του. Ο γυμναστής και ο σχολικός νοσηλευτής έσπευσαν άμεσα να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες και ΚΑΡΠΑ, ενώ ειδοποιήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ.

«Άκουσα φωνές και είδα που κάνανε αναπνοές στο παιδί και βοηθούσαν οι δάσκαλοι και ο γιατρός», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.


Μάχη για τη ζωή της στο Θριάσιο

Η μαθήτρια μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο νοσοκομείο, το οποίο αν και δεν εφημέρευε ήταν το πλησιέστερο. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για περισσότερο από μία ώρα προκειμένου να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Ευάγγελος Τούλης, πρόεδρος της Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, δήλωσε: «Υπάρχουν πολλές ύπουλες παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοια γεγονότα. Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να φωτιστούν τα αίτια».

Χωρίς γνωστό ιστορικό

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η καρτέλα υγείας του παιδιού δεν ανέφερε κανέναν περιορισμό στη σωματική άσκηση, ενώ δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιατρικό πρόβλημα. Η ιατροδικαστική εξέταση και η ανάκριση αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού.
