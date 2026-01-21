Ασπρόπυργος: Υπερχείλισε ρέμα, εκκενώνεται η περιοχή Γκορύτσα, φούσκωσαν Κηφισός, Ιλισσός, Ποδονίφτης και Πικροδάφνη, ΒΙΝΤΕΟ

Πολύ μεγάλα είναι τα προβλήματα στην Αττική από τη σφοδρή καταιγίδα, η οποία έχει προκαλέσει πλημμύρες ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.

Κότερα, πολυτελή αυτοκίνητα και κοσμήματα, περιλάμβανε το «μενού» της επένδυσης της συμμορίας των βενζινάδων, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Στάλθηκε μήνυμα από το 112 στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου, καθώς υπερχείλισε το ρέμα του Αγίου Ιωάννη. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας

Κλειστοί δρόμοι στην Αττική:

Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

Στην οδό Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά

Στην συμβολή των λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Δημοκρατίας στο Κερατσίνι

Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στα Σπάτα

Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος πεζικού στην περιοχή του Πειραιά

Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην Νέα Μάκρη

Στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Πινδάρου στην περιοχή του Πειραιά

Σε οριακό σημείο η στάθμη του Ιλισσού

Η συνεχής βροχόπτωση έχει φτάσει σε οριακό σημείο τη στάθμη του Ιλισσού όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press:

112 στον Ασπρόπυργο για εκκένωση λόγω υπερχείλισης ρέματος

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους στην Γκορύτσα Ασπροπύργου να εκκενώσουν προς Γενοκτονία λόγω υπερχείλισης ρέματος: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου».

Κλειστά τα σχολεία στη Σάμο

Με απόφαση των Δημάρχων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου Πάρη Παπαγεωργίου και Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους αντίστοιχα, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα κλειστά θα παραμείνουν Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Η απόφαση αυτή όπως αναφέρουν οι Δήμαρχοι ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τηλεκπαίδευση, όπου είναι εφικτό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



