Κότερα, πολυτελή αυτοκίνητα και κοσμήματα, περιλάμβανε το «μενού» της επένδυσης της συμμορίας των βενζινάδων, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Από κότερα, μέχρι σε πανάκριβα αυτοκίνητα, ακριβά ρούχα και χρυσά ρολόγια μετέτρεπε-επένδυε τα χρήματα από την παράνομη δράση του ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης των βενζινάδων. Σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, το κέρδος από τη δράση της υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια.

Στον ανακριτή με βαριά κακουργήματα 13 συλληφθέντες, εντάλματα σύλληψης για μέλη κυκλώματος που πείραζαν τις αντλίες στα βενζινάδικα

Ο 43χρονος ήταν, όπως αναφέρει η δικογραφία, ο εγκέφαλος ενός καλοστημένου κυκλώματος που επί καθημερινής βάσης έκλεβε τον ανυποψίαστο οδηγό την ώρα που πήγαινε να βάλει καύσιμα σε ένα από τα 20 πρατήρια υγρών καυσίμων που διέθετε σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο συλληφθείς, για να αποφύγει τον εντοπισμό του —όχι μόνο από τις αρχές— είχε επιλέξει να μένει σε κότερα στα οποία άλλαζε συνεχώς λιμάνια, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο σχεδόν αδύνατο τον εντοπισμό του. Για τις επικοινωνίες του χρησιμοποιούσε μόνο διαδικτυακές εφαρμογές, οι οποίες ακόμη και σήμερα δεν μπορούν να ελεγχθούν από την αστυνομία. Άλλαζε, ταυτόχρονα, συνεχώς τόσο νούμερα όσο και τηλεφωνικές συσκευές, προσπαθώντας να μειώσει στο ελάχιστο την οποιαδήποτε απόπειρα παρακολούθησής του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειχνε και στα πολυτελέστατα αυτοκίνητα τα οποία άλλαζε τακτικά, ενώ είχε οδηγούς οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με την προσωπική του ασφάλεια.

Από τη δικογραφία προκύπτει ότι ένας από τους συνεταίρους του είναι άτομο γνωστό στον χώρο της νύχτας, και όχι μόνο, για το οποίο γίνονταν προπαρασκευαστικές ενέργειες για δολοφονική επίθεση σε βάρος του από τα άτομα που είχαν επιτεθεί στον Γιάννη Λάλα έξω από το βενζινάδικό του στα Άνω Λιόσια.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε στενή σχέση τόσο με τον Ζαμπούνη όσο και με τον Μοσχούρη (δολοφονήθηκαν και οι δύο· για την πρώτη περίπτωση έχουν συλληφθεί Ουκρανοί εκτελεστές, ενώ για τη δεύτερη δεν υπάρχουν εξελίξεις μέχρι τώρα).

Το «λογισμικό» ελληνικής κατασκευής

Η εγκληματική οργάνωση, για να μπορεί να κλέβει καθημερινά τους πολίτες, είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα «λογισμικό» το οποίο είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στην αντλία μέσω του συστήματος εισροών – εκροών και να παραδίδει λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα στους μετρητές.

Το αστρονομικό ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ υπολογίζεται ότι είχαν καταφέρει να βάλουν στις τσέπες τους, μέσα σε διάστημα πέντε ετών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης των βενζινάδων που έκλεβαν σε καθημερινή βάση ανυποψίαστους οδηγούς την ώρα που έβαζαν καύσιμα στα οχήματά τους.

Αυτό το λογισμικό το είχε κατασκευάσει ένας 70χρονος από την Καβάλα αποκλειστικά για τον 43χρονο αρχηγό, χωρίς να είναι γνωστό πόσο κόστισε η αγορά του. Ο 70χρονος, που είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες από την ΕΛ.ΑΣ., κατηγορείται πως είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το περίφημο αυτό λογισμικό, το οποίο αποτελεί διακαή πόθο για πολλούς βενζινοπώλες, ήταν κοινό μυστικό πως ήταν εγκατεστημένο σε πολλά πρατήρια. Οι αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας εντόπισαν γραφεία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με πόρτες ασφαλείας και χωρίς παράθυρα. Το λογισμικό ήταν στην επιφάνεια εργασίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και για να ενεργοποιηθεί χρειαζόταν κωδικός που τον γνώριζαν λίγοι αλλά… «καλοί».

Από έρευνες βρέθηκαν 59 υπολογιστές, 10 πολυτελή αυτοκίνητα και 206.000 ευρώ.

Στο παιχνίδι μπαίνει η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ζητηθεί για τον εγκέφαλο της εγκληματικής οργάνωσης η παρέμβαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες και να ανοίξουν όλοι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί.

Όσοι όμως γνωρίζουν τις συνήθειες του 43χρονου μπορούν να πουν πως φρόντιζε το χρήμα να «ασπρίζει» με διάφορες πολυτελείς αγορές.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Τελωνεία – ΕΛ.Υ.Τ.) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αλλοίωσης των μετρήσεων αντλιών καυσίμων και του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων, εξαπατούσαν καταναλωτές, στους οποίους παρέδιδαν λιγότερα καύσιμα, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πρωινές ώρες της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Μαγνησίας, Εύβοιας, Λάρισας καθώς και Πιερίας, κατά την οποία διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε -20- εμπλεκόμενα πρατήρια, -9- οικίες, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.

Συνολικά, κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -13- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -5- μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Οι ανωτέρω κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, παράβαση νόμων και Αποφάσεων που αφορούν την αλλοίωση μετρητών καυσίμων και λογισμικού, την έκδοση αποδείξεων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη φορολογία, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε από το Τμήμα Φορολογικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών και κατόπιν αξιοποίησης δεδομένων από συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., ταυτοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα και προέκυψε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2021.

Πιο αναλυτικά, το αρχηγικό μέλος, συμμετείχε σε -20- εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε παράνομο λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών – εκροών, μέσω του οποίου γινόταν εφικτή η ελλειμματική παράδοση καυσίμων στους καταναλωτές.

Το εν λόγω λογισμικό ήταν εγκατεστημένο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατηρίων με ειδικές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην εντοπίζεται από τις ελεγκτικές Αρχές, ενώ έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα παρακρατούσε η κάθε αντλία (συνήθως 10%).

Η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος πραγματοποιούνταν από -2- συλληφθέντα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι και τεχνικοί της εταιρείας που είχε δημιουργήσει το παράνομο λογισμικό, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και οι -2- ιδιοκτήτες της εν λόγω εταιρείας.

Περαιτέρω, επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης, τα οποία ήταν άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης του αρχηγικού, ήταν επιφορτισμένα κατά περίπτωση να ελέγχουν τις εισπράξεις και τις οφειλές του κάθε πρατηρίου, για την εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων, καθώς και με την αναζήτηση κατάλληλων υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούσαν να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται αποτελεσματικά το παράνομο πρόγραμμα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι είτε πρατηριούχοι που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο πρόγραμμα είτε προσωρινά υπεύθυνοι που κατελήφθησαν να εργάζονται ενώ το πρόγραμμα δούλευε.

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-59- κεντρικές μονάδες Η/Υ,

-30- φορολογικοί μηχανισμοί,

-10- πολυτελή αυτοκίνητα,

-6- πιστόλια και βαλλίστρα,

-175- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usb stick και σκληρών δίσκων,

μητρική πλακέτα αντλίας, καθώς και

το χρηματικό ποσό των -250.000- ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αφαιρέθηκε η αδεία λειτουργίας για -2- έτη από -16- πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, για το αρχηγικό μέλος και τις εταιρείες αυτού, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Εκτιμάται ότι, η συνολική οικονομική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, λόγω των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων από τα εμπλεκόμενα πρατήρια και κατ’ επέκταση το σύνολο των εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ για -5- έτη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

