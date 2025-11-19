Άστατος καιρός αύριο Πέμπτη 20/11: Πού προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Τοπικά έντονα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο

Άστατος καιρός αύριο Πέμπτη 20/11: Πού προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
19 Νοέ. 2025 20:22
Pelop News

Νέο κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει τη χώρα την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονες. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν επίσης στην Ήπειρο, στο υπόλοιπο Ιόνιο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά. Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρεια από 13 έως 21°C και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα από 15-16 έως 23-24°C.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:18 Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης
21:14 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
21:10 Αχαΐα -Σπάτα: Συγκλονίζει ο 25χρονος θείος του 4χρονου, «μακάρι να ήμουν εγώ»
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι σχεδιάζεται για την τελετή έναρξης – Μήνυμα χαράς και εξωστρέφειας
20:54 Εξαγορά ΕΧΑΕ από την Euronext – Πιερρακάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
20:46 Συρία: «Σοβαρή παραβίαση κυριαρχίας» η επίσκεψη Νετανιάχου στα Υψίπεδα του Γκολάν
20:38 ΠΟΥ: 1 στις 3 γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία
20:30 Από τα εξώδικα Δημητριάδη έως τις μηνύσεις Λαζαρίδη- Η οργανωμένη στοχοποίηση γυναικών του ΠΑΣΟΚ από τον στενό κύκλο του Πρωθυπουργού
20:22 Άστατος καιρός αύριο Πέμπτη 20/11: Πού προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
20:15 Υπερχείλιση Αλιάκμονα στο Νεστόριο: Πλημμύρες και διακοπή ύδρευσης
20:08 Ζωντανή μετάδοση απόψε από τη NASA: Νέες εικόνες του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS
20:00 Πάτρα: Στα δικαστήρια για το Ωδείο, ανησυχίες από γνωμάτευση της Πυροσβεστικής 
19:57 Εκτέλεση Λάλα: Καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών
19:49 Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκρανία
19:40 Πανελλαδική έρευνα: 8 στους 10 Έλληνες επισκέπτονται μνημεία, το 90% τα βλέπει ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης
19:33 Χαμόγελο του Παιδιού: Εκρηκτική αύξηση στις αναφορές για κακοποίηση παιδιών το 2025
19:25 Καταρροϊκός πυρετός σε αιγοπρόβατα στο Πυρί Γορτυνίας, άμεσα μέτρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
19:19 Γεωργιόπουλος: «Πάμε στο Αίγιο για τη νίκη»
19:14 Λιακούλη για Λαζαρίδη:«Ντράπηκε και η ντροπή, λέρωσε και η λάσπη»
19:07 Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Γιωρκάτζης σε ηλικία 55 ετών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ