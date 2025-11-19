Άστατος καιρός αύριο Πέμπτη 20/11: Πού προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Νέο κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει τη χώρα την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονες. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν επίσης στην Ήπειρο, στο υπόλοιπο Ιόνιο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά. Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρεια από 13 έως 21°C και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα από 15-16 έως 23-24°C.

