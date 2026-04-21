Άστατος ο καιρός το επόμενο τριήμερο: Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση για την Πάτρα, πού θα βρέχει

Μια απότομη εναλλαγή του καιρού, που θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη, βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, η χώρα εισέρχεται σε μια φάση αστάθειας με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές, τις σποραδικές καταιγίδες και τη σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου, η οποία θα κορυφωθεί την Πέμπτη.

Για το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται νεφώσεις που θα πυκνώσουν, δίνοντας τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, η αστάθεια θα εκδηλωθεί τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά της Θεσσαλίας και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει σε σχετικά καλά επίπεδα για την εποχή, αγγίζοντας τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Αττική.

Ο καιρός σε Αττική και Πάτρα

Στην Αττική, το σκηνικό θα παραμείνει γενικά αίθριο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Σε αντίθεση με τις περιοχές που θα επηρεαστούν από την αστάθεια, η Πάτρα θα απολαύσει έναν αρκετά καλό καιρό, με ενδιάμεσα διαστήματα αραιής συννεφιάς. Η θερμοκρασία στην αχαϊκή πρωτεύουσα θα κυμανθεί σε ευχάριστα επίπεδα, αγγίζοντας τους 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανάλογη εικόνα θα παρουσιάσει και η Θεσσαλονίκη, όπου οι νεφώσεις θα αυξηθούν βαθμιαία οδηγώντας σε εκδήλωση φαινομένων. Οι άνεμοι στις περιοχές αυτές θα είναι αρχικά ασθενείς, όμως από το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους έως 5 μποφόρ, προμηνύοντας περαιτέρω αλλαγή του σκηνικού.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), ο καιρός θα ξεκινήσει σχεδόν αίθριος, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ηπείρου αναμένονται πρόσκαιροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Επιδείνωση την Τετάρτη και την Πέμπτη

Από αύριο, Τετάρτη 22 Απριλίου, η κακοκαιρία θα επεκταθεί νοτιότερα. Οι Σποράδες, η Εύβοια και τα κεντρικά ηπειρωτικά θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βοριάδες, ενισχυόμενοι στα 6 μποφόρ, γεγονός που θα προκαλέσει την πρώτη αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στα βόρεια, ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Η Πέμπτη 23 Απριλίου προβλέπεται ως η πιο ψυχρή ημέρα της εβδομάδας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν στα ηπειρωτικά, το βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη. Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της ημέρας είναι η πρόβλεψη για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, επιβεβαιώνοντας την προσωρινή «επιστροφή» του χειμώνα.

Σταδιακή βελτίωση από την Παρασκευή

Η αστάθεια θα αρχίσει να υποχωρεί από την Παρασκευή 24 Απριλίου, με τις βροχές να περιορίζονται στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, ενώ η θερμοκρασία θα ξεκινήσει μια μικρή αλλά σταδιακή άνοδο. Το Σάββατο, η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ορεινά κατά τις απογευματινές ώρες, με τον υδράργυρο να ανακάμπτει περαιτέρω στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της επικράτειας.

