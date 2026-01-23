Άστρος Κυνουρίας: Τελευταίο αντίο στον 53χρονο λιμενικό – Η Βουλή αναλαμβάνει τη στήριξη του ανήλικου παιδιού του

Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας αποχαιρετούν τον 53χρονο λιμενικό που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια υπηρεσίας, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας στο Παράλιο Άστρος.

23 Ιαν. 2026 12:13
Pelop News

Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, η κηδεία του 53χρονου λιμενικού στο Άστρος Κυνουρίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ εκτελούσε το καθήκον του εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας, βυθίζοντας στην οδύνη την οικογένεια, τους συναδέλφους του και την τοπική κοινωνία.

Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι από νωρίς το πρωί βρίσκονται στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα για να πουν το τελευταίο αντίο στον άτυχο λιμενικό, ενώ στην εξόδιο ακολουθία παρίστανται ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Στέφανος Γκίκας και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Ναυτιλίας αναφέρθηκε στην απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αυταπάρνηση, τονίζοντας ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του. Όπως είπε, επειδή ο 53χρονος άφησε πίσω του ένα ανήλικο παιδί, έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας να κινηθούν οι διαδικασίες ώστε το ελληνικό Κοινοβούλιο να στηρίξει θεσμικά το παιδί του εκλιπόντος, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 53χρονος βρισκόταν σε πεζή περιπολία μαζί με συνάδελφό του και επιχειρούσε πρόσδεση σκαφών στο λιμάνι του Παράλιου Άστρους, όταν ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διάσωσης και την άμεση μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Άστρους, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν στην περιοχή έπνεαν άνεμοι 9 έως 10 μποφόρ. Η συνάδελφός του είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο ο θάνατός του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και θλίψη τόσο στο Λιμενικό Σώμα όσο και στην τοπική κοινωνία του Άστρους.

