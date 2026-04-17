Αστυνομικός της Βουλής: Πρόταση ενοχής και για τους δύο – Σήμερα η απόφαση για τη φρίκη στα παιδιά τους

Στην τελική ευθεία μπήκε η πολύκροτη δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της πρώην συζύγου του, επίσης αστυνομικού, που κατηγορούνται για βαρύτατες πράξεις σε βάρος των ανήλικων παιδιών τους. Η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, την ενοχή και των δύο, ενώ το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του.

17 Απρ. 2026 14:19
Pelop News

Σήμερα αναμένεται να πέσει η αυλαία σε μία από τις πιο βαριές και σοκαριστικές δίκες των τελευταίων ετών, με κατηγορούμενους τον πρώην αστυνομικό της Βουλής και την εν διαστάσει σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, οι οποίοι δικάζονται για σειρά κακουργημάτων που αφορούν σεξουαλική και σωματική κακοποίηση των παιδιών τους. Η διαδικασία εξελίσσεται κεκλεισμένων των θυρών, με στόχο την προστασία των ανήλικων θυμάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί σήμερα, η εισαγγελέας της έδρας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου πατέρα για τη συντριπτική πλειονότητα των αδικημάτων για τα οποία δικάζεται. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο βιασμός κατ’ εξακολούθηση, η κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, η πορνογραφία ανηλίκων ως προς παραγωγή και κατοχή, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση. Κατά τα ίδια δημοσιεύματα, η πρόταση ενοχής δεν αφορά την ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου και την οπλοκατοχή.

Αντίστοιχα, η εισαγγελική πρόταση φέρεται να ζητά και την ενοχή της μητέρας των παιδιών, η οποία δικάζεται για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Η ίδια, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υποστηρίζει ότι εξαναγκάστηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της να συμμετάσχει στις επίμαχες πράξεις.

Οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης ολοκληρώθηκαν και το δικαστήριο αποσύρθηκε σε διάσκεψη, με την ετυμηγορία να αναμένεται εντός της ημέρας, εφόσον δεν υπάρξει απρόοπτο. Έτσι, η σημερινή συνεδρίαση θεωρείται καθοριστική, καθώς θα κρίνει αν το δικαστήριο θα υιοθετήσει την εισαγγελική πρόταση σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει λόγω της φύσης των κατηγοριών και της ηλικίας των θυμάτων.

