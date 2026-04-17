Κεφαλονιά – Θάνατος Μυρτούς: «Κάναμε δύο φορές χρήση, μετά άρχισε να κάνει σπασμούς» είπε ο 26χρονος

Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας ήταν ο πρώτος από τους τρεις κατηγορούμενους που πέρασαν το πρωί της Παρασκευής το κατώφλι του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Ο ίδιος, που σύμφωνα με πληροφορίες είχε κρατήσει σιωπηλή στάση από τη στιγμή της σύλληψής του και κατά την παραμονή του στην Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, φέρεται να είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι θα δώσει εξηγήσεις μόνο ενώπιον του δικαστικού λειτουργού για όσα έγιναν τόσο στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όσο και κατά τη μεταφορά της άτυχης κοπέλας στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην αρχή της απολογίας του υποστήριξε: «Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά και πήγα στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο για να κάνουμε χρήση. Κάναμε δύο φορές χρήση. Κάναμε μια στην αρχή, μετά έφυγα, πήγα και πήρα κι άλλη κοκαΐνη και γύρισα πάλι. Τη δεύτερη χρήση την κάναμε περίπου μετά τις τέσσερις το πρωί. Η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι και άρχισε να κάνει σπασμούς. Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση».

Με τη φράση αυτή, ο 26χρονος φέρεται να περιέγραψε τη δική του εκδοχή για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο της 19χρονης, επιχειρώντας να αποδώσει τα όσα ακολούθησαν σε αιφνίδια επιδείνωση της κατάστασής της μέσα στο δωμάτιο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να τη βοηθήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Όπως φέρεται να είπε στον ανακριτή: «Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Έχω δαγκώματα στα δάχτυλά μου. Έχω ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Ειδοποίησα το φίλο μου τον Αλβανό που ήταν τυχαία στο διπλανό δωμάτιο, με τον αριθμό 11, με μία κοπέλα».

Ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τον 22χρονο και έναν 23χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ πριν η 19χρονη μεταφερθεί στην πλατεία, όπου στη συνέχεια εμφανίστηκε ως άγνωστη, σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα.

Σύμφωνα με την απολογία του, ανέφερε: «Παράλληλα ειδοποίησα το ΕΚΑΒ. Ο Αλβανός πήγαινε μπροστά και άνοιγε τις πόρτες και εγώ κατέβασα στα χέρια μου τη Μυρτώ. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και τη σκέπασα με το παλτό της. Μέχρι την ώρα που ήρθε το ΕΚΑΒ».

Η απολογία του 26χρονου θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της υπόθεσης, καθώς είναι η πρώτη φορά που αποδίδεται με τόση σαφήνεια η δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν μέσα στο δωμάτιο, για τη χρήση κοκαΐνης αλλά και για τις ενέργειες που ακολούθησαν όταν, όπως λέει, η 19χρονη άρχισε να καταρρέει.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, στο γραφείο του ανακριτή πέρασε ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς, με τον οποίο η 19χρονη είχε μεταβεί λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο στο Αργοστόλι. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις εισαγγελέα και ανακριτή για την ποινική τους μεταχείριση.

