Αθήνα: Κάπνιζε στο λεωφορείο και συνελήφθη με… τσεκούρι πάνω του
Σκηνές αναστάτωσης τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν επιβάτης λεωφορείου εντοπίστηκε να έχει πάνω του τσεκούρι, προκαλώντας κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.
Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, μέσα σε αστικό λεωφορείο της γραμμής Δουκίσσης Πλακεντίας – Πειραιάς, όταν επιβάτης εντοπίστηκε να μεταφέρει τσεκούρι.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 το πρωί. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΟΑΣΥ, Φώτη Νικολακόπουλο, ο 51χρονος επιβάτης άναψε τσιγάρο μέσα στο λεωφορείο, προκαλώντας αντιδράσεις από τους συνεπιβάτες. Ο οδηγός τού έκανε παρατήρηση, υπενθυμίζοντάς του πως το κάπνισμα απαγορεύεται, ωστόσο εκείνος αγνόησε την υπόδειξη.
Όταν το λεωφορείο έφτασε στην οδό Αθηνάς, ο οδηγός σταμάτησε και ενημέρωσε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ που περιπολούσαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο όχημα, προχώρησαν σε έλεγχο και εντόπισαν στην κατοχή του άνδρα ένα τσεκούρι.
Ο 51χρονος συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω.
Πηγή: enikos.gr
