Αθήνα: Κάπνιζε στο λεωφορείο και συνελήφθη με... τσεκούρι πάνω του

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, μέσα σε αστικό λεωφορείο της γραμμής Δουκίσσης Πλακεντίας – Πειραιάς, όταν επιβάτης εντοπίστηκε να μεταφέρει τσεκούρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 το πρωί. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΟΑΣΥ, Φώτη Νικολακόπουλο, ο 51χρονος επιβάτης άναψε τσιγάρο μέσα στο λεωφορείο, προκαλώντας αντιδράσεις από τους συνεπιβάτες. Ο οδηγός τού έκανε παρατήρηση, υπενθυμίζοντάς του πως το κάπνισμα απαγορεύεται, ωστόσο εκείνος αγνόησε την υπόδειξη.

Όταν το λεωφορείο έφτασε στην οδό Αθηνάς, ο οδηγός σταμάτησε και ενημέρωσε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ που περιπολούσαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο όχημα, προχώρησαν σε έλεγχο και εντόπισαν στην κατοχή του άνδρα ένα τσεκούρι.

Ο 51χρονος συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω.

Πηγή: enikos.gr

